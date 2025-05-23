Буферная зона уже существует: но есть нюансы, которые бесят Россию

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Заявления кремлевского диктатора Владимира Путина о создании так называемой буферной зоны для защиты Курской области является элементом информационной кампании России, убежден военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, ее цель – имитация подготовки к масштабному наступлению.
Война в Украине
На самом же деле, говорит эксперт, речь идет о попытке не допустить передислокации украинских войск на более напряженные участки фронта.
По его словам, классическое назначение таких зон просто, а именно: сделать невозможным артиллерийские обстрелы со стороны противника, а также создать условия для концентрации сил, которые могут быть вовлечены в рейдовые операции на вражеской территории.
Кроме того, Грабский подчеркнул, что по состоянию на данный момент у России нет достаточных сил для реального наступления или оккупации Сумской области.
По его словам, максимум, на что способны россияне – это ограниченные действия в пределах уже существующей "буферной зоны".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин поручил создать так называемые "буферные зоны". Впрочем, эксперты убеждены в том, что речь идет об обычной кампании по дезинформации, чтобы запугать украинцев и дать надежду россиянам.
Новости