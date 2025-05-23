Буферная зона уже существует: но есть нюансы, которые бесят Россию

Заявления кремлевского диктатора Владимира Путина о создании так называемой буферной зоны для защиты Курской области является элементом информационной кампании России, убежден военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, ее цель – имитация подготовки к масштабному наступлению.

Война в Украине

На самом же деле, говорит эксперт, речь идет о попытке не допустить передислокации украинских войск на более напряженные участки фронта.

"Нужно говорить, что буферная зона уже сейчас существует. Только небольшой нюанс: она существует на территории Курской и Белгородской областей. То есть, там ведутся боевые действия. Если их сравнивать с Покровским направлением в Донецкой области, то это боевые действия низкой интенсивности — это боевые столкновения мобильных групп с минимальным привлечением техники, с применением минометов и легкой артиллерии. Но боевые действия продолжаются, и это называется буферной зоной”, — отметил Грабский.

По его словам, классическое назначение таких зон просто, а именно: сделать невозможным артиллерийские обстрелы со стороны противника, а также создать условия для концентрации сил, которые могут быть вовлечены в рейдовые операции на вражеской территории.

Кроме того, Грабский подчеркнул, что по состоянию на данный момент у России нет достаточных сил для реального наступления или оккупации Сумской области.

По его словам, максимум, на что способны россияне – это ограниченные действия в пределах уже существующей "буферной зоны".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин поручил создать так называемые "буферные зоны". Впрочем, эксперты убеждены в том, что речь идет об обычной кампании по дезинформации, чтобы запугать украинцев и дать надежду россиянам.



