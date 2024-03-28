Будут ли призывать в армию перед поступлением в магистратуру: ответ президента

Недавно президент Украины Владимир Зеленский посетил Сумскую область. Там, чиновник встретился за студенческим сообществом. Одно из главных беспокойств, прозвучавшее среди молодежи — удел выпускников высших учебных заведений, планирующих продолжение обучения на ступени магистратуры или аспирантуры. Студенты интересовались ожидает ли их призыв в ряды Вооруженных сил Украины.

Мобилизируют ли выпускников вузов перед поступлением в магистратуру

Отвечая на вопрос студента о возможности законодательной защиты молодежи, планирующей продолжение обучения, глава государства подчеркнул неизменность основных принципов действующей мобилизационной политики. Президент Зеленский подчеркнул, что с начала военных действий основные положения по мобилизации не претерпели изменений.

"Что касается общей мобилизации, которая с первого дня войны пока не менялась в том или ином направлении. По крайней мере, главные, принципиальные вещи. Я думаю, если они не мобилизационного возраста, они никак не подпадут под мобилизацию. Так действует закон", — ответил закон. президент.

Дополнительно президент обратил внимание на распространение ложной информации, которая, по его мнению, направлена на разъединение украинского общества. Он развеял слухи о якобы мобилизации 18-летних, отметив неизменность возрастных критериев мобилизации, несмотря на запросы и рассмотрения возможных изменений в законодательстве.

"Вы знаете, что есть запросы на изменения, соответствующее законодательство было проголосовано в Верховной Раде – уменьшение возраста с 27 до 25. Но это точно не касается 22, 23, 24 лет. Сейчас есть новый нарратив, что 18-летних будут мобилизовать. Нет ", – добавил он.

"Комментарии" писали о демобилизации срочников в Украине. В Украине срочники, уволенные в запас, получат отсрочку от мобилизации сроком на 12 месяцев. Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил нардеп Александр Федиенко. Парламентарий отметил, что во время войны и военного положения данные о количестве отпущенных в запас срочников по понятным причинам никто не намерен разглашать.