Будут ли мобилизованы миллионы россиян: сколько солдат Путин готов бросить на фронт

Президентские выборы в России позади и теперь главный вопрос, как скоро российский диктатор Путин пойдет на то, чтобы усилить мобилизацию? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Кремлю не нужно придумывать никаких дополнительных причин для запуска мобилизации

Военный обозреватель Евгений Дикий в интервью "Телеграфу" заявил, что, если бы Россия мобилизовала еще три миллиона солдат, это означало бы конец существованию Украины. Но страна-агрессор просто не способна провести мобилизацию такого масштаба.

Эксперт отметил, что с формальной точки зрения Кремлю не нужно придумывать никаких дополнительных причин для запуска мобилизации, ведь приказ о "частичной мобилизации" 2022 года не был отменен и действует до сих пор — просто из-за "выборов" был приостановлен принудительный набор рекрутов.

Дикий добавил, что в теории Кремль имеет огромный мобилизационный резерв "под рукой", но мобилизовать миллионы людей одновременно Россия просто не сможет. Это показала предыдущая волна "частичной мобилизации", когда Кремль пытался призвать на войну около 450 тысяч человек.

"В результате система коллапсировала: новобранцев приходилось отправлять на фронт без базовой подготовки и слаживания, у большинства из них не было самой необходимой амуниции, а у командования — места для базирования: "мобиков" размещали в палатках среди леса", — высказался Дикий.

Россияне могут призывать по 20-30 тысяч в месяц для немедленной отправки на фронт

Военный эксперт Александр Мусиенко в интервью "РБК-Украина" отметил, что пока трудно сказать, насколько большой будет мобилизация в России.

"Для восполнения потерь могут провести ограниченную. То есть, призывать по 20-30 тысяч в месяц для немедленной отправки на фронт. Но могут решиться и на большее. У них озвучивали 300 тысяч за два месяца, я в это не верю. Набрать, обучить и вооружить за такой срок они не успеют", — рассказал эксперт.

Он отметил, ускоренная мобилизация под летнее наступление может обернуться тем, что "буденовская гвардия" будет наступать при поддержке дронов и авиации. Это возможный сценарий с целью попытаться где-то прорвать фронт, пока Украина не получила более мощную поддержку от Запада.

"Второй сценарий – настоящая масштабная мобилизация под кампанию на осень-зиму. В таком случае могу сказать, что и мы усилимся и будем мощнее, чем сейчас. Думаю, россияне и сами это учитывают", — добавил эксперт.

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