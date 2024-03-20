Будут ли мобилизованы миллионы россиян: сколько солдат Путин готов бросить на фронт

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Кравцев Сергей
Президентские выборы в России позади и теперь главный вопрос, как скоро российский диктатор Путин пойдет на то, чтобы усилить мобилизацию? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.
Мобилизация в России. Фото: из открытых источников
Военный обозреватель Евгений Дикий в интервью "Телеграфу" заявил, что, если бы Россия мобилизовала еще три миллиона солдат, это означало бы конец существованию Украины. Но страна-агрессор просто не способна провести мобилизацию такого масштаба.
Эксперт отметил, что с формальной точки зрения Кремлю не нужно придумывать никаких дополнительных причин для запуска мобилизации, ведь приказ о "частичной мобилизации" 2022 года не был отменен и действует до сих пор — просто из-за "выборов" был приостановлен принудительный набор рекрутов.
Дикий добавил, что в теории Кремль имеет огромный мобилизационный резерв "под рукой", но мобилизовать миллионы людей одновременно Россия просто не сможет. Это показала предыдущая волна "частичной мобилизации", когда Кремль пытался призвать на войну около 450 тысяч человек.
Военный эксперт Александр Мусиенко в интервью "РБК-Украина" отметил, что пока трудно сказать, насколько большой будет мобилизация в России.
Он отметил, ускоренная мобилизация под летнее наступление может обернуться тем, что "буденовская гвардия" будет наступать при поддержке дронов и авиации. Это возможный сценарий с целью попытаться где-то прорвать фронт, пока Украина не получила более мощную поддержку от Запада.
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