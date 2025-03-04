Будут х*ярить ракетами и мопедами: Николаевский Ванек предупредил об опасности

В свете последних событий уже в ближайшее время российские террористы скорее всего будут возобновлять обстрелы ракетами и об этом есть данные, заявил в "Николаевский Ванек".

Ракетный удар

"Могут опять пробовать работать по подстанциям, ТЭЦ и так далее, чтобы нашу с вами жизнь сделать еще хуже. Это видимо такой у них общий с рыжим план: один помощь останавливает, второй х*ярит мопедами и ракетами", — заявил "Николаевский Ванек".

По его словам, отбиваться от ракет теперь будет намного тяжелее, но не сразу, а через время.

"Нагнетать не пытаюсь. Реагировать призываю всё равно на факты вылетов петухов, о которых всё равно будем сообщать в любое время дня и ночи. Но как по мне, это слишком очевидный следующий шаг в мире умалишенных, и у которых "мир" должен наступить быстро, а проклятые хохлы этого "мира" же не хотят", — заявил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после провала переговоров между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, а также после информации о том, что Вашингтон остановил военную помощь Киеву, появились прогнозы, что РФ возобновит ракетные удары по Украине, есть мнение, что российские террористы попытаются "вынести" украинскую энергетику до конца марта.

Также "Комментарии" рассказывали, что президент Зеленский поблагодарил США за помощь в войне с Россией и заявил, что Украина хочет мира и не заинтересована в длительной войне. Более того, он заявил, что переговоры, которые прошло на прошлой неделе с Трампмом, пошли не по плану. Зеленский заявил, что готов к подписанию соглашения по редкоземельным металлам в любе время и в любом удобном формате.



