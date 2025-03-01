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РФ на низком старте: на фоне проблем Украины начнет «выносить» энергетику

На фоне прекращения потока помощи от США Россия готовится возобновить ракетные удары по объектам энергетики в Украине

сегодня, 17:57
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Ткачик Олеся

После скандала между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Вашингтоне политолог Юрий Романенко заявил, что будущее Украины выглядит совсем не в розово-оптимистических тонах.

РФ на низком старте: на фоне проблем Украины начнет «выносить» энергетику

Ракетный удар

"Думаю, нам россияне вынесут энергетику во второй половине марта, предварительно перекрыв кислород по оружию и финансам и загонят на подписание соглашения с более слабыми позициями. Для усиления переговорных позиций американцы выкинут в СМИ вопиющие примеры коррупции в украинской власти. Это будут использовать для переговорных позиций с Европой", — считает политолог.

По его мнению, параллельно Европа выторгует себе какие-то послабления в рамках торговой войны с США, а потом отправится в Овальный кабинет повторять подвиг Моники Левински.

"В Twitter европейцы разыграют целую мелодраму о несчастной демократии, о новом Мюнхене и прочей лабуде, которая сопровождает разрыв слабых и героических", — добавил эксперт.

В итоге, предположил он, система цифр победит систему лозунгов. В результате будет другая встреч, где тот же Трамп и тот же Зеленский, а может это будет спикер Верховной Рады, произнесут те же слова, которые приведут к новому Будапештскому меморандуму. Романенко считает, что это самый реалистичный сценарий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что встреча в Белом доме между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом начиналась очень хорошо, впрочем, завершилась огромным конфликтом. Как отметил политолог Владимир Фесенко, сейчас речь идет не просто об "американских горках", а о настоящем кризисе в отношениях между Зеленским и Трампом.




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Источник: https://www.facebook.com/yuriy.romanenko1977/posts/pfbid0t3zF9cGuouoLmikxXBETdLfT9TDdcnSyqdqCrndfRy66CkZDe4pED8JGZUcP53A5l
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