Будут бить каждый день: в Украине встревожили прогнозом действий РФ

Администрация президента США Джо Байдена дала Вооруженным Силам разрешение на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России. Пока неизвестно, какой дальности ракеты будут предоставлены, какие регионы страны-агрессора могут стать их целью и каким будет количество этого вооружения.

Ракетный удар

Впрочем, политолог Алексей Кошель в эфире 24 канала отметил, что эти действия могут быть как частью стратегии усиления давления на Россию, так и направленными на достижение паритета на фронте или повышение ставок перед возможными переговорами с диктатором Володтитром Путиным.

"Путин сейчас поднимает ставки. Сейчас они бьют в формате каждый день. Есть риск того, что это может продолжаться неделями, возможно даже в ближайшие месяцы. Именно так оно и будет, потому что Россия сейчас пытается поднять ставки в переговорах. Поэтому в нас обстрелы, поэтому они вообще не считаются с количеством солдат и просто бросают в бой", – сказал он.

В контексте переговоров также появилась информация о возможном привлечении к войне войск Северной Кореи. Впрочем, политолог считает такой сценарий маловероятным.

Во-первых, говорит он, существует серьезный языковой барьер, и обеспечить необходимое количество переводчиков будет очень сложно. Во-вторых, уровень подготовки северокорейских и русских военных существенно отличается. У солдатов из КНДР нет опыта работы с такими современными средствами, как РЭБы или беспилотники, добавил эксперт.

По его мнению, распространение подобной информации также является частью игры по повышению ставок.

"Мы должны быть готовы, что сейчас может быть достаточно много подобных действий по повышению ставок. Может быть очень много обстрелов и многое другое", — подчеркнул Кошель.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , куда ВСУ могут ударить западными ракетами.



