Будут бить каждый день: в Украине встревожили прогнозом действий РФ

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Ткачик Олеся
Администрация президента США Джо Байдена дала Вооруженным Силам разрешение на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России. Пока неизвестно, какой дальности ракеты будут предоставлены, какие регионы страны-агрессора могут стать их целью и каким будет количество этого вооружения.
Ракетный удар
Впрочем, политолог Алексей Кошель в эфире 24 канала отметил, что эти действия могут быть как частью стратегии усиления давления на Россию, так и направленными на достижение паритета на фронте или повышение ставок перед возможными переговорами с диктатором Володтитром Путиным.
В контексте переговоров также появилась информация о возможном привлечении к войне войск Северной Кореи. Впрочем, политолог считает такой сценарий маловероятным.
Во-первых, говорит он, существует серьезный языковой барьер, и обеспечить необходимое количество переводчиков будет очень сложно. Во-вторых, уровень подготовки северокорейских и русских военных существенно отличается. У солдатов из КНДР нет опыта работы с такими современными средствами, как РЭБы или беспилотники, добавил эксперт.
По его мнению, распространение подобной информации также является частью игры по повышению ставок.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , куда ВСУ могут ударить западными ракетами.
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