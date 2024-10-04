Будущее украинского легиона в Польше: сколько волонтеров готово к обучению

В Польше идет процесс формирования украинского легиона. В настоящее время собрано около 300 человек, что значительно меньше необходимого количества для создания полноценной бригады, обычно насчитывающей от 1000 до 8000 солдат. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время обращения в прессу, цитируя данные из агентства PAP.

Мало для бригады: собран ли украинский легион к бою

По словам Косиняк-Камиша, хотя польская сторона была готова начать обучение новобранцев еще с 1 сентября, отложение произошло из-за недостаточного количества желающих присоединиться к легиону.

"Я когда-то слышал о цели в одну бригаду, но сейчас цифры намного меньше, я слышал о 300 людях", — отметил Косиняк-Камиш.

Украинский легион — это инициатива, согласованная на уровне правительств обеих стран. Она предусматривает обучение украинцев на территории Польши для дальнейшего выполнения оборонных задач на территории Украины. На вопрос о перспективах набора министр выразил оптимизм, подчеркнув важность инициативы не только для Украины, но и поддержки международной безопасности.

Читайте на портале "Комментарии" — Вопрос о формировании Украинского добровольческого легиона в Польше так и остался во взвешенном состоянии. Следовательно, пока не стоит говорить не то , что об усилении нашего войска украинцами, которые выехали в Польшу, но даже о тренировке их на территории соседней страны. Ведь желающих практически нет. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

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