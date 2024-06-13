Будет жест «доброй воли»: изменились ли задачи оккупантов с начала наступления на Харьковщине

Уже больше месяца, как оккупанты открыли фронт на Харьковщине. С того времени захватчики не прекращают попыток штурмовать позиции ВСУ. Изменились ли задачи оккупантов с начала наступления? Может ли Кремль готовить новый "жест доброй воли"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Россияне будут усиливать давление

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала "FREEДОМ" заявил, что в начале наступления на Харьковщине российские захватчики ставили себе цель в максимально короткие сроки захватить Липцы и Волчанск. Однако сейчас врагу очень сложно вести бои.

Эксперт прогнозирует, что сейчас целью оккупационных войск РФ, скорее всего, будет объединение тех группировок, которые зашли на территорию Харьковской области из-под Белгорода.

"Они хотят начать боевые действия в Липцах уже, наконец, на улицах развернуть городские бои. Это их задача, хотя они ее перед собой ставили еще 10 мая. Взять полностью под контроль Волчанск – это их задача. Хотя, в принципе, оккупанты понимают, что сейчас, даже, если усилят боевые действия в городских условиях, не смогут полноценно обеспечить выполнение задачи по оккупации Волчанска в короткие сроки. Поэтому для них, скорее, будет задачей объединение двух этих локаций между собой, где они прорвались на Харьковщину, в единую", – считает Коваленко.

При этом эксперт отметил, что российские войска сейчас зажаты между рекой Муром и рядом с водохранилищем, и в этих условиях им сложно маневрировать.

"Оккупанты находятся в замкнутом пространстве, они пытались выйти на Зеленое, но не получилось – их оттуда постоянно отбрасывали. Они будут пытаться объединить между собой направления Липцы и Волчанск. Это первый момент. Второй момент – это то, что они пытаются к Волчанску пробраться по западному именно краю. То есть они будут усиливать давление на линию Старица – Бурговатка – Прилипица для того, чтобы иметь нормальный переход Северского Донца и начать охватывать Волчанск уже с западной стороны", – пояснил он.

Заявления россиян о "буферной зоне" – это лишь попытка шантажа

Эксперт по нацбезопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко в эфире канала "Прямой" высказал мнение, что россияне не прекращают попытки создать буферную зону на севере Харьковской области. Однако им это вряд ли удастся из-за нехватки ресурсов, поэтому войска РФ вынуждены будут объявить о "жесте доброй воли" и отойти с занятых позиций.

"На самом деле этими разговорами о буферной зоне они пытались убаюкать и в очередной раз, обмануть свое население, рассказывая, что все действия российского правительства предпринимаются в интересах этого же населения, которое они активно обманывают. На самом деле, если посчитать усилия, которые нужно будет потратить на буферную зону на протяжении нескольких тысяч километров украинско-российской границы, понятно, что эти усилия просто не соразмерны. У россиян нет таких ресурсов, даже когда они мобилизуют всех живущих на России и живущих вне России", – заметил он.

По его словам, заявления россиян о "буферной зоне" – это лишь попытка шантажа западных партнеров Украины, чтобы показать, что войска РФ еще способны на масштабные действия.

"Россиянам в ближайшее время нужно будет задуматься о другом – о том, как в очередной раз, находясь по уши в трясине, попытаться каким-то образом сохранить лицо перед своими гражданами, в очередной раз продемонстрировав уход с каких-то территорий. Я думаю, что российское политическое командование – а военное командование тоже вынуждено будет это выполнять – сейчас думает именно о таких сценариях и вряд ли не о сценарии того, как им завоевать Харьков в очередной раз", – подчеркнул Варченко.

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