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Будет закон: как будут наказывать мужчин, выехавших за границу во время войны

Игорь Клименко рассказал, что сегодня изучается международный опыт в этом вопросе

сегодня, 21:45
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Автор:

Лиля Воробьева

В Украине таки будут наказывать мужчин, которые незаконно во время войны уехали за границу. Нарушители будут нести ответственность после своего возвращения в страну. Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко в интервью РБК-Украина.

Будет закон: как будут наказывать мужчин, выехавших за границу во время войны

Игорь Клименко (фото из открытых источников)

По его словам, сегодня в Украине нет никаких наказаний для тех, кто незаконно уехал и потом вернулся в страну.


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"Сегодня такие правила и ограничения не установлены, но я думаю, что после окончания войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу", – сказал Клименко.

Он предположил, что это будет общая инициатива правительства и парламента: "Я думаю, это будет закон".

Кроме того, он сообщил, что в настоящее время изучается международный опыт в этом вопросе.

"Каким образом обращаться с нашими гражданами, которые нарушили закон уже один раз. Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-либо ограничения по дальнейшему передвижению этих граждан как минимум за границу", – сказал Клименко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что вопрос разрешений на выезд мужчин за границу. На ближайшем заседании Ставки главнокомандующего будет рассмотрен вопрос о разрешениях на выезд мужчин за границу. Секретарь СНБО объяснил, что сегодня в стране идет полномасштабная война, но, как становится ясно, не все понимают свои обязанности и права. Например, если человек получает возможность выехать за границу по командировке, то это обязывает его через некоторое время вернуться обратно в Украину. Анилов отметил, что на ближайшем заседании Ставки будут детально проанализированы, какие ведомства и кому в последнее время предоставляли право на выезд за границу.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/cholovikiv-ki-nezakonno-viyihali-ukrayini-1684993857.html
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