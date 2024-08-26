Будет вторая волна: стало известно, когда РФ снова мощно ударит ракетами по Украине

Россия, как государство-агрессор, может осуществить новый массированный удар ракетами и дронами по Украине, причем такая атака может произойти уже сегодня, 26 августа. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Гетьман в эфире на телемарафоне. Он отметил, что после продолжительного перерыва в обстрелах, длившегося примерно полтора месяца, российские силы, вероятно, накопили значительный запас ракет и дронов, что может привести к дальнейшим атакам, возможно, даже сегодня.

Ракетный удар

"Не было более 1,5 месяца обстрелов, россияне могли накопить чуть ли не 200 ракет, кроме того, что у них было в так называемом неприкосновенном запасе. Поэтому ожидалось, что удар будет самым мощным. Почему он произошел такой? Ну, не потому, что они что-то придумали другое и решили не атаковать мощно. сегодня", – заявил Гетьман.

Военный эксперт также отметил, что нынешняя атака могла быть частью испытания украинской системы противовоздушной обороны. То есть, говорит эксперт, не исключено, что враг тестировал украинскую ПВО.

"Пусть это будет ошибочное предположение. Но логика очень проста – они за месяц запускают столько ракет за месяц, сколько могут производить. То есть где-то около сотни. Либо один более мощный налет, или несколько налетов. Три в месяц по 30-40 ракет или два в месяц по 50-60 ракет. То есть полтора месяца не было и можно было еще куда-то… Тем более что они нас пугали, что они нам отомстят или что-то еще. Ожидался более мощный налет. Поэтому давайте не расслабляться, потому что это может быть первой волной и может быть второй. Если я ошибаюсь, то дай Бог", — подытожил военный эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ мощно ударила по Украине 26 августа.



