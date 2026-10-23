Будет страшнее, чем в прифронтовых городах: названы регионы, которые зимой рискуют замерзнуть

Западные регионы Украины могут оказаться перед серьезными проблемами с отоплением при новых российских ударах по энергетической инфраструктуре. Риски зависят не только от масштабов атак, но и от того, насколько усердно местные власти подготовились к возможному повреждению критических объектов. Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в ходе пресс-конференции.

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По словам эксперта, особенно уязвимы города, теплоснабжение которых зависит от небольшого количества котельных. В случае их уничтожения обеспечить многоквартирные дома теплом альтернативными способами будет очень сложно.

"В городах, где реально две-три котельные, в случае их уничтожения возникает существенный вызов и проблема, что делать. Потому многоквартирные дома отапливать нецентрализованным способом будет практически невозможно", — пояснил Харченко.

Эксперт обратил внимание на то, что готовность к худшим сценариям в разных регионах существенно отличается. По его оценке, некоторые прифронтовые города могут оказаться лучше подготовленными к энергетическим угрозам, чем отдельные населенные пункты на западе страны. Причина – опыт предварительных атак и заблаговременная подготовка к возможным повреждениям.

"У нас снова парадокс, когда города типа Николаева и Сум могут оказаться в технически лучшем состоянии, чем определенные города Западной Украины. В Николаеве и Сумах хорошо знали, что будет плохо. Они интенсивно готовились к наиболее негативным сценариям", – отметил специалист.

Еще одним вызовом предстоящей зимы могут стать длительные отключения электроэнергии. По прогнозу Харченко, в энергодефицитных регионах, в частности, в Киеве, Одессе, части Сумской и Черниговской областей, плановые ограничения при определенных условиях могут длиться 10-12 часов в сутки. При более мягкой погоде отключения могут быть короче, однако ситуация будет зависеть от интенсивности российских атак.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент США Дональд Трамп стремится добиться подписания мирного соглашения между Украиной и Россией во время саммита G20, который состоится в декабре во Флориде.