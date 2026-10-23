Запад Украины будет страдать зимой значительно больше, чем прифронтовые города: названа шокирующая причина

Западные регионы Украины могут оказаться перед серьезными проблемами с отоплением при новых российских ударах по энергетической инфраструктуре. Риски зависят не только от масштабов атак, но и от того, насколько усердно местные власти подготовились к возможному повреждению критических объектов. Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в ходе пресс-конференции.

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По словам эксперта, особенно уязвимы города, теплоснабжение которых зависит от небольшого количества котельных. В случае их уничтожения обеспечить многоквартирные дома теплом альтернативными способами будет очень сложно.

"В городах, где реально есть две-три котельные, в случае их уничтожения возникает существенный вызов и проблема, что делать. Потому что многоквартирные дома отапливать нецентрализованным способом будет практически невозможно", — пояснил Харченко.

Эксперт обратил внимание на то, что готовность к худшим сценариям в разных регионах существенно отличается. По его оценке, некоторые прифронтовые города могут оказаться лучше подготовленными к энергетическим угрозам, чем отдельные населенные пункты на западе страны. Причина – опыт предварительных атак и заблаговременная подготовка к возможным повреждениям.

"У нас снова парадокс, когда города типа Николаева и Сум могут оказаться в технически лучшем состоянии, чем определенные города Западной Украины. В Николаеве и Сумах хорошо знали, что будет плохо. Они интенсивно готовились к наиболее негативным сценариям", — отметил специалист.

Еще одним вызовом предстоящей зимы могут стать длительные отключения электроэнергии. По прогнозу Харченко, в энергодефицитных регионах, в частности, в Киеве, Одессе, части Сумской и Черниговской областей, плановые ограничения при определенных условиях могут длиться 10-12 часов в сутки. При более мягкой погоде отключения могут быть короче, однако ситуация будет зависеть от интенсивности российских атак.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп стремится добиться подписания мирного соглашения между Украиной и Россией во время саммита G20, который состоится в декабре во Флориде.