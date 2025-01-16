Будет социальный взрыв: военный предупредил о проблеме с выплатами для ВСУ

Правительство планирует переложить доплаты военным на местные бюджеты. Идея хорошая, но непродуманная, так как приведет к неравенству и трениям среди бойцов, подорвав моральный дух ВСУ. Такое мнение выразил политический эксперт, сейчас — украинский военный Кирилл Сазонов. Портал "Комментарии" сообщает, что он16 января призвал Кабмин изменить проект постановления "Некоторые вопросы материального стимулирования отдельных категорий военнослужащих".

Если бойцам будут платить их родные города, в ВСУ появится финансовое неравенство, а это беда, предупредил Сазонов. Фото: АрмияИнформ

Военный считает, что дополнительные выплаты военным — тем, что уже воюют, и тем, кто только что мобилизовался — это в целом "правильная штука". И хорошо, что правительство наконец взялось за это. По его информации, 16 января правительственный комитет рассматривал проект того самого постановления. Сазонов отметил, что в этом постановлении не учли опасные для военных и государства в целом вещи.

"Суть там проста: государство усиливает стимулирование добровольного присоединения к рядам ВСУ. (Но) если на места сбросят выплаты военным, будет социальный взрыв. Потому что одни получат космос, а все остальные – ноль!", – пояснил он.

Сазонов уточняет, что в пункте 5 проекта постановления правительство настоятельно рекомендует на средства местных бюджетов выплачивать военным ежемесячную финансовую поддержку 10 тыс. грн, единовременную выплату в сумме 50 тыс. грн за заключенный контракт, ежегодное пособие на оздоровление в размере 100 тыс. и т.д.

"Цифры классные, поэтому сразу и не заметишь засаду. А засада в том, что, например, Львов, Одесса либо Киев или Днепр потянут такую нагрузку. А вот маленький городок или поселок никогда не выплатит военному такую сумму. Так как в бюджете этого городка этих денег тупо нет", – написал военный.

Он добавил, что городов, которые потянут выплаты в десятки миллионов, – единицы, а городков, которые не смогут выплатить эти деньги, – сотни. А значит, военные из этих городков будут обделены, как вариант — не получат вообще ничего.

"А теперь берем взвод или роту, где киевлянин или львовянин получает дополнительно несколько сотен тысяч гривен, а солдат из бедной сельской общины – них...чего. Как это скажется на боеспособности подразделения? Сильно вырастет общая мотивация? Скажу больше – эта история закончится социальным взрывом", — предупредил военный.

Сазонова интересует, кому пришла идея "сбросить на места" финансовые обязанности государства. О подчеркнул, что оборона страны – "это четко госбюджет". По мнению военного, пункт 5 в проекте постановления Кабмина – опасен и должен быть изъят, "иначе будет горе".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему командиру одной из бригад терробороны и его трем подчиненным, которые помогли получить жене комбрига более 922 тысяч гривен повышенных выплат. В конце июля 2023 года командир устроил свою жену в возглавляемую им бригаду на должность стрелка, чтобы организовать ей дополнительное вознаграждение. Чтобы формально придерживаться закона, супруги даже развелись, однако находились в родстве.