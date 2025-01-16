Жена комбрига получала боевые выплаты на должности стрелка, работая на ферме

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему командиру одной из бригад терробороны и его трем подчиненным, которые помогли получить жене комбрига более 922 тысяч гривен дополнительного вознаграждения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственного бюро расследований.

Задержание подозреваемого. Фото: ГБР

Там сообщили, что в конце июля 2023 года чиновник устроил свою жену в возглавляемую им бригаду на должность стрелка, чтобы организовать ей повышенные выплаты. Чтобы формально придерживаться закона, супруги даже развелись, однако находились в родстве.

Впоследствии комбриг привлек к сделке двух подчиненных – командиров подчиненных ему подразделений. Они составляли ложные документы о якобы участии женщины в боевых действиях на линии столкновения. Таким образом, за период с июля 2023 года по апрель 2024 года она незаконно получила более 922 тыс. рублей. грн дополнительного вознаграждения.

Все это время она несла службу рядом с мужем и занималась коневодством на специальной ферме. Женщина даже успела провести две недели в Польше, самовольно покинув военную часть.

Бывшему командиру бригады, его жене и двум его подчиненным поставлено в известность о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Кроме этого, мужчины и еще один подчиненный комбрига подозреваются в служебном подлоге (ч. 2 ст. 366 УК Украины), а женщина – в самовольном уходе из воинской части (ч. 5 ст. 407 УК Украины).

Санкция статей предусматривает лишение свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании мер подозреваемым.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сотрудники ГСЧС снова могут оказаться в рискованном положении и отправиться на фронт, потому что якобы бронирование заканчивается в конце февраля, а дальше спасатели могут пойти воевать.

Такую информацию сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале.

"В последние дни начал снова получать сообщения от сотрудников ГСЧС. Руководство их запугивает, рассказывает, что их бронь сохраняется до 28 февраля, а дальше 50% переводят в ВСУ. Некоторые уже составляют предварительные списки того, кого переведут. Это что, новая серия? Такое уже было в прошлом году! Все решилось тем, что было отдельное распоряжение о 90% бронировании ГСЧС. зачем снова это начинать?" – пишет нардеп.

В ГСЧС Украины уже опровергли эту информацию и подчеркнули, что она не соответствует действительности.