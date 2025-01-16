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Жена комбрига получала боевые выплаты на должности стрелка, работая на ферме

ГБР разоблачило экс-комбрига одной из бригад ТРО, который обеспечил повышенные выплаты собственной жене за фиктивное участие в боевых действиях

сегодня, 12:28
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Недилько Ксения

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему командиру одной из бригад терробороны и его трем подчиненным, которые помогли получить жене комбрига более 922 тысяч гривен дополнительного вознаграждения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственного бюро расследований.

Жена комбрига получала боевые выплаты на должности стрелка, работая на ферме

Задержание подозреваемого. Фото: ГБР

Там сообщили, что в конце июля 2023 года чиновник устроил свою жену в возглавляемую им бригаду на должность стрелка, чтобы организовать ей повышенные выплаты. Чтобы формально придерживаться закона, супруги даже развелись, однако находились в родстве.

Впоследствии комбриг привлек к сделке двух подчиненных – командиров подчиненных ему подразделений. Они составляли ложные документы о якобы участии женщины в боевых действиях на линии столкновения. Таким образом, за период с июля 2023 года по апрель 2024 года она незаконно получила более 922 тыс. рублей. грн дополнительного вознаграждения.

Все это время она несла службу рядом с мужем и занималась коневодством на специальной ферме. Женщина даже успела провести две недели в Польше, самовольно покинув военную часть.

Бывшему командиру бригады, его жене и двум его подчиненным поставлено в известность о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Кроме этого, мужчины и еще один подчиненный комбрига подозреваются в служебном подлоге (ч. 2 ст. 366 УК Украины), а женщина – в самовольном уходе из воинской части (ч. 5 ст. 407 УК Украины).

Санкция статей предусматривает лишение свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании мер подозреваемым.

Жена комбрига получала боевые выплаты на должности стрелка, работая на ферме - фото 2
Жена комбрига получала боевые выплаты на должности стрелка, работая на ферме - фото 3
Жена комбрига получала боевые выплаты на должности стрелка, работая на ферме - фото 4
Жена комбрига получала боевые выплаты на должности стрелка, работая на ферме - фото 5

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сотрудники ГСЧС снова могут оказаться в рискованном положении и отправиться на фронт, потому что якобы бронирование заканчивается в конце февраля, а дальше спасатели могут пойти воевать.

Такую информацию сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале.

"В последние дни начал снова получать сообщения от сотрудников ГСЧС. Руководство их запугивает, рассказывает, что их бронь сохраняется до 28 февраля, а дальше 50% переводят в ВСУ. Некоторые уже составляют предварительные списки того, кого переведут. Это что, новая серия? Такое уже было в прошлом году! Все решилось тем, что было отдельное распоряжение о 90% бронировании ГСЧС. зачем снова это начинать?" – пишет нардеп.

В ГСЧС Украины уже опровергли эту информацию и подчеркнули, что она не соответствует действительности.



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