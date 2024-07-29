Будет серьезное противостояние: что придумала РФ, чтобы бороться с F-16

Российские захватчики усовершенствуют ракеты и "шахеды" в ожидании появления F-16 на украинских аэродромах, в то время как Украина активно готовится к получению истребителей, что обещает серьезное противостояние, рассказал в эфире телемарафона авиационный эксперт Константин Криволап. По его словам, ракеты Х-101 уже прошли четвертый уровень модификации: им снизили дальность, увеличили боевую часть, оснастили кассетными боеприпасами и добавили системы против радиоэлектронной борьбы и тепловые помехи.

F-16

Криволап отметил, что Украина также готовится к получению F-16, ожидает средств ПВО и готовит инфраструктуру.

"Когда это все сойдется во времени, тогда мы будем видеть и будем участниками этого серьезнейшего противостояния", — подчеркнул Криволап.

Эксперт также отметил, что даже после специальной подготовки на F-16 украинские пилоты не смогут сразу достичь уровня инструкторов. По его словам, американские пилоты всю жизнь проводят в кабине F-16.

Криволап подчеркнул, что пока не налажена система взаимодействия между пилотами, техниками, информационными системами и ПВО на земле. Все эти процессы будут отработаны, когда первые F-16 начнут действовать. Необходимо хотя бы шесть таких машин, чтобы отработать все процедуры, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее издание The New York Times сообщало, что Украина находится в шаге от развертывания первых F-16, что может повлечь за собой усиление ударов российских захватчиков по военным аэродромам Украины.

При этом западные журналисты утверждают, что всего шесть украинских пилотов закончили обучение летать на истребителях F-16, которые должны быть доставлены Украине в августе. В целом в этом году Украина получит только одну эскадрилью F-16, примерно 20 истребителей, а это гораздо меньше, чем она рассчитывала.



