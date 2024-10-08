Будет самая большая битва за последние 10 лет: враг стягивает войска, в разы большие, чем в Авдеевке

Скоро могут начаться бои за Курахово, считает военкор Богдан Мирошников. При этом он подчеркнул, что с востока в городе расположен большой частный сектор, в центре и на юге — многоэтажки. А вот в западной части, говорит эксперт, огромная промзона, где в том числе находится Кураховская ТЭС.

Курахово

"Вся промка имеет площадь около 8 кв. км или восемнадцать Ватиканов или четыре Монако. Или почти две площади авдеевского коксохима. Сопоставить территорию кураховской промки можно с территорией уже бывшего меткомбината Азовсталь в Мариуполе", – рассказал Мирошников.

По его словам, главной задачей будет не дать окружить город, то есть продвинуться к западным окрестностям Курахово с фланга.

"Если нашим силам удастся навязать бои за промку и не допустить охвата западной части города, то вы наверняка поняли, что ожидает врага там. Только с одним важным уточнением – на Азовстале кольцо охвата было глубиной в 70-80 км. А в Курахово его может не быть", – говорит эксперт.

При этом, по его мнению, бои за Курахово могут стать самыми масштабными с начала войны.

"Бои за Курахово по своим масштабам могут стать одними из самых больших за всю войну длиной в 10 лет. Конечно, это при недопущении охвата города, потому что тогда придется отойти", — подчеркнул Мирошников.

По его словам, чтобы штурмовать Курахово прямо сейчас, врагу нужно существенное усиление всей группировки, или смещение всех акцентов с других направлений на одно Курахово.

"По численности личного состава врага это может быть 200–250 тысяч. А то и 300. В Авдеевке и районе на пике боев было 115 тысяч личного состава со стороны врага. Причем свежий личный состав на новой и восстановленной технике. А не истощенного боями длиной в год личного состава с существенными потерями во всех аспектах", – подчеркнул Мирошников.

При этом он добавил, что не утверждает, что россияне захватят Курахово полностью.

"Я считаю, что если у них это получится – то потери в ходе этой операции заставят врага остановиться дальше. Хотя бы на месяц, что и нам даст передышку", — одолевал эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после захвата Угледара россияне пойдут на Курахово.



