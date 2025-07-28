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Будет очень плохим сигналом: стало известно о возможном выходе ВСУ из важного города

Нынешние маневры российских войск вблизи Покровска не вызывают недоумения – их намерения вполне прогнозируемы.

28 июля 2025, 11:40
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Клименко Елена

Возможность ухода украинских войск из Покровска хоть и не очевидна, но ее нельзя полностью исключать. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Радио NV.

Будет очень плохим сигналом: стало известно о возможном выходе ВСУ из важного города

Фото: 24 Канал

По его словам, активность армии РФ в Покровском районе не является неожиданностью для украинского командования — действия врага были прогнозируемыми. Именно поэтому, несмотря на эту предсказуемость, ВСУ все же будут вынуждены покинуть город, это станет очень тревожным сигналом. Дикий считает, что в настоящее время в штабах, вероятно, обсуждают возможности сосредоточить резервы, чтобы остановить продвижение оккупантов.

"Если мы увидим, что даже в предполагаемой ситуации придется отступать, это будет означать: с резервами у нас серьезные проблемы", — отметил он.

Вместе с тем, ветеран обратил внимание на успехи ВСУ в Сумской области. Там украинские силы дождались, пока противник истощится, и смогли перейти к контратакам. Благодаря этому некоторые населенные пункты уже удалось уволить.

Однако ситуация в Донецкой области кардинально сложнее — масштаб боев у Покровска намного выше. Чтобы остановить частичное оцепление города российскими войсками, нужны значительно более мощные силы.

"Командование прекрасно понимает, что замысел врага очевиден. То, как будут развиваться события, покажет, удастся ли сдержать агрессора или наша армия уже критически истощена", — подчеркнул Евгений Дикий.

По его мнению, ситуация вокруг Покровска может стать индикатором не только боевой способности армии, но и эффективности мобилизационной политики в тылу.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп долгое время пытался найти общий язык с Владимиром Путиным, демонстрируя приверженность идее договоренностей. Однако постепенно, по словам главы "Центра совместных действий" Олега Рыбачука, в Вашингтоне пришло осознание того, что Кремль не заинтересован в реальном мире.



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