Будет очень непростой разговор: кого Трамп пригласил на встречу с Зеленским
Будет очень непростой разговор: кого Трамп пригласил на встречу с Зеленским

По информации NYT, Трамп пригласил европейских лидеров на свою встречу с Зеленским

16 августа 2025, 18:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп пригласил европейских лидеров на свою встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, запланированную в Белом доме на понедельник. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The New York Times" со ссылкой на источники.

Будет очень непростой разговор: кого Трамп пригласил на встречу с Зеленским

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналистам стало известно, что Трамп хочет обсудить "план мирного урегулирования", который предусматривает территориальные уступки Украины.

Неназванные чиновники заявили, что Трамп представит этот план Владимиру Зеленскому в понедельник в Белом доме. В этой встрече также смогут принять европейские лидеры.

Официальные лица подчеркнули, что решение о своих территориях будет принимать исключительно Украина, добавив, что международные границы не должны меняться силой.

Чиновники также добавили, что Трамп не упомянул во время разговора с европейскими лидерами о введении каких-либо дополнительных санкций или экономического давления на Россию. Однако европейские лидеры подчеркнули, что будут продолжать санкции и экономическое давление на Россию до тех пор, пока не прекратятся убийства, сообщил один из источников.

Читайте также на портале "Комментарии" - европейские лидеры обнародовали совместное заявление по итогам встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджии Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Британии Кира Стармера, президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Польши Дональда Туска, президента Евросовета Антониу Косты и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опубликовано на сайте ЕК.

Также издание "Комментарии" сообщало – во время сегодняшнего разговора с европейскими лидерами и президентом Владимиром Зеленским глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин продолжает требовать выхода украинских войск со всей территории Донецкой и Луганской областей. Это его ключевое условия для прекращения огня. Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на источники.




