Будет очень непростой разговор: кого Трамп пригласил на встречу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп пригласил европейских лидеров на свою встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, запланированную в Белом доме на понедельник. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The New York Times" со ссылкой на источники.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналистам стало известно, что Трамп хочет обсудить "план мирного урегулирования", который предусматривает территориальные уступки Украины.

Неназванные чиновники заявили, что Трамп представит этот план Владимиру Зеленскому в понедельник в Белом доме. В этой встрече также смогут принять европейские лидеры.

Официальные лица подчеркнули, что решение о своих территориях будет принимать исключительно Украина, добавив, что международные границы не должны меняться силой.

Чиновники также добавили, что Трамп не упомянул во время разговора с европейскими лидерами о введении каких-либо дополнительных санкций или экономического давления на Россию. Однако европейские лидеры подчеркнули, что будут продолжать санкции и экономическое давление на Россию до тех пор, пока не прекратятся убийства, сообщил один из источников.

