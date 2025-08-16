logo

BTC/USD

117816

ETH/USD

4413.97

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Трамп передал Зеленскому и европейцам условие Путина для прекращения войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп передал Зеленскому и европейцам условие Путина для прекращения войны

По информации Bloomberg, Трамп подтвердил, что Путин все еще требует весь Донбасс

16 августа 2025, 17:12 comments1253
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Во время сегодняшнего разговора с европейскими лидерами и президентом Владимиром Зеленским глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин продолжает требовать выхода украинских войск со всей территории Донецкой и Луганской областей. Это его ключевое условия для прекращения огня. Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на источники.

Трамп передал Зеленскому и европейцам условие Путина для прекращения войны

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Трамп сказал во время телефонного разговора, что хотя решение о том, что делать с ее территорией, принадлежит Украине, позиция Путина не изменилась – он по-прежнему хочет, чтобы Киев отказался от контроля над всей территорией Донбасса на востоке Украины", – отметил источник, осведомленный с ходом беседы.

По словам источников, в свою очередь Кремль готов прекратить выдвигать свои претензии на те части Запорожской и Херсонской областей, которые хоть и внесены в российскую конституцию, но сейчас не контролирует, фактически заморозив там линию фронта.

Дональд Трамп сказал европейцам, что готов содействовать обеспечению безопасности Украины, если это не будет касаться НАТО, и предположил, что Путин согласится на это, рассказали источники.

Собеседники издания также отмечают, что "некоторые европейские чиновники обеспокоены тем, что Трамп теперь будет давить на Зеленского, чтобы тот пошел на территориальные уступки для достижения соглашения".

Читайте также на портале "Комментарии" — европейские лидеры обнародовали совместное заявление по итогам встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджии Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Британии Кира Стармера, президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Польши Дональда Туска, президента Евросовета Антониу Косты и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опубликовано на сайте ЕК.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-16/zelenskiy-says-he-will-meet-trump-in-washington-on-monday
Теги:

Новости

Все новости