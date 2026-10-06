Будет очень неприятной: украинцев предупредили о величайшей катастрофе соглашения с Путиным

Россия продолжает озвучивать максималистские требования по завершению войны, поэтому потенциальное мирное соглашение может оказаться чрезвычайно сложным для Украины. Политолог Валерий Клочок заявил , что Кремль стремится закрепить в возможной договоренности ряд требований, которые для Киева неприемлемы.

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По словам эксперта, позиция России уже достаточно четко сформулирована. Среди ключевых требований Кремля он назвал территориальные вопросы, нейтральный статус Украины и ограничение военных возможностей.

"Россия хочет конкретно сделки. Она постоянно это подчеркивает. Соглашения об окончании войны, где будут предусмотрены приложения, очень неприятны", — отметил Клочок.

В то же время, политолог считает, что говорить о капитуляции Украины некорректно. По его мнению, даже в случае сложных договоренностей Украина сохранит независимость и суверенитет, тогда как вопрос оккупированных территорий может оставаться одним из самых болезненных пунктов.

Отдельно Клочок отметил необходимость четких гарантий безопасности. Если европейские страны не готовы направлять войска в Украину после возможной заморозки войны, они должны брать на себя другие конкретные обязательства, в частности, финансирование украинской армии.

"Это также часть этого соглашения", — подчеркнул политолог.

Он также обратил внимание на вопрос о численности Вооруженных сил Украины, статусе украинских территорий и других положений, которые могут быть вынесены на переговоры.

По мнению Клочока, именно отсутствие открытой дискуссии по поводу таких пунктов и порождает волну предположений в украинском обществе.

"Финальное соглашение, которое будет подписано или согласовано между Россией и Украиной, будет неприятным", — заявил эксперт.

В то же время Клочок подчеркнул, что окончательные условия возможного завершения войны должны быть поняты украинскому обществу, ведь речь идет не только о прекращении боевых действий, но и о будущей безопасности государства.

Портал " Комментарии" уже писал , что Россия начала активнее бить по мостам в Киеве, однако главная цель таких атак может заключаться не в физическом уничтожении инфраструктуры. Кремль пытается использовать уязвимость мостов для создания проблем с логистикой, усиления психологического давления на население и дестабилизации украинского тыла.