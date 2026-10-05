Путін знайшов нову больову точку України:політолог попередив про небезпечний сценарій РФ



















Росія почала активніше бити по мостах у Києві, однак головна мета таких атак може полягати не у фізичному знищенні інфраструктури. Кремль намагається використати вразливість мостів для створення проблем із логістикою, посилення психологічного тиску на населення та дестабілізації українського тилу. Про це заявив політолог Олег Саакян.

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Коментуючи удар по Північному мосту, експерт зазначив, що повне перекриття таких об'єктів під час повітряної тривоги не завжди може бути ефективним. За його словами, між оголошенням тривоги та ударом іноді минають лічені хвилини, тому фізично встигнути перекрити міст і зупинити рух надзвичайно складно.

Водночас Саакян вважає, що саме мости є однією з больових точок Києва. Ними щодня користуються сотні тисяч людей, які переміщуються між правим і лівим берегами столиці. Тому навіть пошкодження окремих ділянок може створювати значні проблеми для міської логістики.

При цьому експерт наголошує, що Росія навряд чи здатна звичайними ударами повністю знищити київські мости. Значно реалістичніша мета — регулярно атакувати їх, створюючи затримки, хаос і додаткову напругу для мешканців столиці.

"Третя теза — це не про знищення мостів, це про терор. Просто мости є вузьким пляшковим горлишком, яке відчувається сотнями тисяч киян", — пояснив Саакян.

На його думку, Росія зараз вимушено змінює підходи через проблеми з досягненням результатів на інших напрямках. Після невдалих спроб отримати вирішальну перевагу на фронті Москва може робити ставку на посилення терору в українському тилу.

Саакян вважає, що таким чином Кремль розраховує дестабілізувати українське суспільство та підвищити його "больовий поріг". Росія, за його словами, не може зламати українську оборону або коаліцію підтримки України, тому намагається знайти інші способи тиску.

"Це терор, посилення цього терору в надії, що, можливо, вони, не маючи змоги завалити коаліцію по підтримці України, не маючи змоги повалити український фронт, зможуть дестабілізувати тили", — зазначив політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна може опинитися за столом переговорів із Росією вже до весни, якщо виникнуть серйозні проблеми з фінансуванням та постачанням західного озброєння. У такому випадку Києву можуть нав'язувати поступки, а Росія потенційно здатна отримати контроль над усією Донецькою областю не лише військовим шляхом, а й через політичні домовленості.