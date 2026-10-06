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На Україну чекає найбільше приниження перед РФ з початку війни: озвучено страшний сценарій

Політолог заявив, що потенційна угода з Росією може містити складні для України положення щодо територій, армії та нейтрального статусу

6 жовтня 2026, 10:35
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Клименко Елена

Росія продовжує озвучувати максималістські вимоги щодо завершення війни, тому потенційна мирна угода може виявитися надзвичайно складною для України. Політолог Валерій Клочок заявив, що Кремль прагне закріпити у можливій домовленості низку вимог, які для Києва є неприйнятними.

На Україну чекає найбільше приниження перед РФ з початку війни: озвучено страшний сценарій

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, позиція Росії вже достатньо чітко сформульована. Серед ключових вимог Кремля він назвав територіальні питання, нейтральний статус України та обмеження її військових можливостей.

"Росія хоче конкретно угоди. Вона постійно на цьому наголошує. Угоди про закінчення війни, де будуть передбачені додатки, дуже неприємні", — зазначив Клочок.

Водночас політолог вважає, що говорити про капітуляцію України некоректно. На його думку, навіть у разі складних домовленостей Україна збереже незалежність і суверенітет, тоді як питання окупованих територій може залишатися одним із найболючіших пунктів.

Окремо Клочок наголосив на необхідності чітких гарантій безпеки. Якщо європейські країни не готові направляти війська в Україну після можливого замороження війни, вони мають брати на себе інші конкретні зобов'язання, зокрема щодо фінансування української армії.

"Це також частина цієї угоди", — наголосив політолог. 

Він також звернув увагу на питання чисельності Збройних сил України, статусу українських територій та інших положень, які можуть бути винесені на переговори.

На думку Клочка, саме відсутність відкритої дискусії щодо таких пунктів і породжує хвилю припущень в українському суспільстві.

"Фінальна угода, яка буде підписана чи погоджена між Росією і Україною, буде неприємною", — заявив експерт. 

Водночас Клочок наголосив: остаточні умови можливого завершення війни мають бути зрозумілими українському суспільству, адже йдеться не лише про припинення бойових дій, а й про майбутню безпеку держави.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія почала активніше бити по мостах у Києві, однак головна мета таких атак може полягати не у фізичному знищенні інфраструктури. Кремль намагається використати вразливість мостів для створення проблем із логістикою, посилення психологічного тиску на населення та дестабілізації українського тилу.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=09tjI255cPw&t=1s
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