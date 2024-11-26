Хорошо себя зарекомендовавшая так называемая чешская инициатива по поставке артиллерийских снарядов Украине в 2025 году будет продолжена. Союзники уже нашли "большое количество" боезарядов, которые смогут приобрести для украинской армии. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "ЕП" сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Снаряды. Фото: из открытых источников

Глава МИД Чехии проинформировал, что премьер-министр Чехии Петр Фиала вместе с премьер-министром Дании и премьер-министром Нидерландов уже договорились продолжить "чешскую инициативу" в 2025 году.

"На 2025 год мы нашли большое количество уже изготовленных боеприпасов по всему миру, которые можно выкупить для ВСУ", – сказал министр.

Он добавил, что в следующем году Украина будет так же нуждаться в снарядах.

Чешский министр заверил, что все запланированные поставки боеприпасов для ВСУ в этом году будут выполнены.

Липавский отметил, что нет точной информации о количестве переданных и запланированных снарядов, но получил заверения от ответственных коллег, что к концу 2024 года необходимые объемы будут достигнуты.

Читайте также на портале "Комментарии" — подталкивание украинцев к принятию значительных уступок ради прекращения войны только придаст смелости Кремлю. Российский диктатор Путин должен вывести все войска, вернуть оккупированные территории и выплатить репарации. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Bloomberg сделал глава разведки Чехии Михал Куделка.

"Если Украина проиграет или будет вынуждена принять невыгодное мирное соглашение, то Россия воспримет это как победу", — отметил Куделка, генерал-майор, возглавляющий Службу информации и безопасности страны.

Он не исключил, что в течение следующих 10–15 лет "Россия потратит на восстановление после огромных человеческих и экономических потерь и подготовку к следующей цели – Центральной и Восточной Европе".



