Будет ли Украина экстренно закрывать пункты пропуска на границе: ответ МВД

После массированного обстрела Россией украинских городов появилась информация о готовности Украины закрыть все пункты пропуска. На самом деле эта информация не соответствует действительности. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в сообщении МВД.

Пункты пропуска. Фото: из открытых источников

При этом в МВД пояснили, что речь может идти о временных сбоях в работе пунктов пропуска на границе со странами Евросоюза и Молдовой. Это вызвано тем, что страна-агрессор нанесла серию массированных ударов, разрушив критически важную инфраструктуру. После того, как все проблемы будут решены и не будет проблемных вопросов с электроснабжением, пункты пропуска будут работать в штатном режиме.

По информации МВД, на сегодняшний день нет проблем, которые бы могли помешать нормальному процессу пассажиро-транспортного оформления.

"Во время погранично-таможенного оформления могут применяться меры безопасности из-за угрозы воздушной опасности", — предупредили в МВД.

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