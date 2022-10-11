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Будет ли Украина экстренно закрывать пункты пропуска на границе: ответ МВД

В МВД предупредили, что во время погранично-таможенного контроля могут применяться меры безопасности из-за угрозы воздушной атаки

сегодня, 08:00
Автор:

Кравцев Сергей
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После массированного обстрела Россией украинских городов появилась информация о готовности Украины закрыть все пункты пропуска. На самом деле эта информация не соответствует действительности. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в сообщении МВД.

Будет ли Украина экстренно закрывать пункты пропуска на границе: ответ МВД

Пункты пропуска. Фото: из открытых источников

При этом в МВД пояснили, что речь может идти о временных сбоях в работе пунктов пропуска на границе со странами Евросоюза и Молдовой. Это вызвано тем, что страна-агрессор нанесла серию массированных ударов, разрушив критически важную инфраструктуру. После того, как все проблемы будут решены и не будет проблемных вопросов с электроснабжением, пункты пропуска будут работать в штатном режиме.

По информации МВД, на сегодняшний день нет проблем, которые бы могли помешать нормальному процессу пассажиро-транспортного оформления. 

"Во время погранично-таможенного оформления могут применяться меры безопасности из-за угрозы воздушной опасности", — предупредили в МВД.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Путин не такой бесстрашный, как кажется на первый взгляд. Развязав войну против Украины президент РФ подписал сам себе приговор. И теперь в ожидании большой бури внутри самой России уже прячется за спинами армии силовиков. Рейтинговое издание The Mirror узнало, почему Нацгвардия в Москве в полной боеготовности и, почему блокирует выезды и проводит аресты в российской столице.

Также издание "Комментарии" сообщало – в России заявили, что после массированных ударов по Украине начинается новый этап "спецоперации".




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Источник: https://t.me/mvs_ukraine
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