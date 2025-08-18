Будет ли Трамп навязывать капитуляцию Украины: что уже начало происходить

Президент США Дональд Трамп после встречи на Аляске уже пытается навязать Украине и Европе условия российского диктатора Владимира Путина означающих капитуляцию Украины и Европы. США капитулировали еще в феврале 2025 года и стали партнером-посредником Кремля. Такое мнение высказал политолог Владимир Горбач.

Эксперт считает, что Владимир Зеленский будет пробовать вежливо отказываться от условий капитуляции, потому что добровольный выход из неоккупированных территорий приведет к обвалу фронта и смене власти в Киеве. Параллельно он вместе с Дональдом Трампом будет перекладывать ответственность на предшественников. Более того, он уже начал это делать.

"Европейцы больше всего обеспокоены гарантиями безопасности США относительно самой Европы, поэтому будут обсуждать именно это участие США в "reassurence force" в Украине. В общем, речь идет об обмене прекращения огня на иллюзию безопасности. Ничего хорошего от сегодняшних переговоров в Вашингтоне я не жду", – констатировал эксперт.

