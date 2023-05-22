Будет ли трагедией уход ВСУ из Бахмута – успели ли наши войска выполнить главную задачу

В последнее время довольно много противоречивой информации о ситуации в Бахмуте. С одной стороны, оккупанты заявляют об установлении полного контроля над Бахмутом. С другой стороны, спикеры ВСУ заявляют, что Украина продолжает контролировать определенные районы города-крепости и в самом городе еще продолжаются ожесточенные бои. Будет ли трагедией уход Сил обороны Украины из Бахмута? И выполнил ли Бахмут, а точнее его удержание свою главную задачу? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Бахмут для россиян не победа, а ловушка

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона заявил, что оккупанты, которые зашли в Бахмут, могут оказаться в своеобразной мышеловке, ведь, если ВСУ удастся занять выгодные позиции на подступах к городу, то артиллерия будет разносить войска РФ.

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"Враг в итоге сломал зубы о нашу оборону. И более того, они уже не в силах были удерживать фланги. Сам Бахмут – он не является ключевым в этой операции. Ключевое является удерживание флангов", – отметил Мусиенко.

По его словам, контролирует ситуацию тот, кто контролирует ключевые высоты. Именно это дает возможность видеть Бахмут, как на ладони. Поэтому, как только начнет работать артиллерия ВСУ, россиянам придется начинать обороняться.

Эксперт считает, правильной тактикой Генштаба решение оттеснять врага с флангов и, наоборот, отойти с позиций в самом Бахмуте, который превратился в одну большую руину, там нет укрепленных позиций, как раньше.

"Когда артиллерия будет расположена, то присутствие наших военных на окраинах города не потребуется и уже не будет трагедией их уход. Потому что мы не будем подвергать на артиллерийский огонь наши же силы и с точки зрения обороны мы должны закрепиться там, где есть для этого линии", — рассказал эксперт.

Бахмут сейчас напоминает больше Донецкий аэропорт

Военный обозреватель Роман Бочкала в эфире "24 канала" заявил, что украинские военные уже давно выполнили свою ключевую задачу в Бахмуте, а сейчас лишь подготавливают лучшие позиции для контрнаступления.

"Все, что может выжать из этой истории враг – это продать своему населению и военной группировке историю о какой-то огромной победе. И пытаться сакрализовать это, как будто бы произошло что-то очень значимое", — заявил роман Бочкала.

По его мнению, Бахмут не откроет для оккупантов стратегические пути для дальнейшего наступления в сторону украинского Донбасса.

Журналист считает, что уместно провести параллель между Бахмутом и Донецким аэропортом. В свое время, когда не устоял бетон аэропорта было принято полностью правильное решение провести перегруппировку, занять новые позиции, потому что уже не было где оставаться, не было что оборонять. Так и в ситуации с Бахмутом.

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