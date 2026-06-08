logo

BTC/USD

63990

ETH/USD

1691.67

USD/UAH

44.51

EUR/UAH

51.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Будет ли следующий пакет санкции ЕС против РФ: в ЕС удивили новое заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Будет ли следующий пакет санкции ЕС против РФ: в ЕС удивили новое заявление

После этого новые предложения по ограничениям будут переданы на рассмотрение и утверждение государствам-членам ЕС

8 июня 2026, 17:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Европейская комиссия планирует завершить работу над 21-м пакетом санкций против Российской Федерации уже на этой неделе. После финализации документа он будет передан на рассмотрение и дальнейшее согласование в Совет Европейского Союза, где решение принимают государства-члены. Об этом сообщила главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, подчеркнув, что работа над новыми ограничениями находится на завершающем этапе.

Будет ли следующий пакет санкции ЕС против РФ: в ЕС удивили новое заявление

Фото: из открытых источников

По ее словам, после завершения технической и юридической подготовки Еврокомиссия официально представит предложения по очередному санкционному пакету странам ЕС для обсуждения и утверждения. Дальнейшая судьба ограничений будет зависеть от позиции всех государств-членов, ведь для принятия санкций в рамках Евросоюза требуется полное единодушие.  

В настоящее время конкретный перечень мер, которые могут войти в новый пакет, официально не разглашается. Известно лишь, что документ находится в стадии окончательного согласования перед передачей на политический уровень.

Следует отметить, что предыдущий, 20-й пакет санкций ЕС был утвержден в апреле 2026 года. Он содержал ряд ограничений, направленных против так называемого "теневого флота" России, а также против компаний и лиц, способствующих обходу санкционного режима или поддерживающих военную агрессию против Украины. Также под ограничения попали отдельные физические и юридические лица, связанные с российскими властями.  

По информации из дипломатических источников, одним из ключевых направлений нового пакета может стать усиление давления на схемы, связанные с обходом ограничений, в том числе из-за морских перевозок. Ожидается, что такие шаги преследуют цель сокращения доходов России от экспорта и усиления экономического давления на Кремль.

"Комментарии" уже писали , что по имеющимся мониторинговым данным, противник продолжает активное накопление ударных беспилотных летательных аппаратов на ряде аэродромов и пусковых площадок, что может свидетельствовать о подготовке к очередному массированному комбинированному удару по территории Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости