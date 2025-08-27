Будет ли продолжаться война в 2026 году: Минфин раскрыл детали о размере расходов на оборону

В проекте госбюджета будет заложен сценарий продолжения войны весь 2026 год. Расходы на оборону останутся на уровне текущего года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в письме Минфина от 15 августа 2025 года.

Минфин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что расходы по общему фонду на 2026 год для сектора безопасности и обороны заложены на уровне показателей, утвержденных в госбюджете-2025. На 2027-2028 годы они планируются в соответствии с Бюджетной декларацией.

Предельные объемы расходов на оплату труда будут распределяться по показателям госбюджета-2025. Приоритетом станет финансирование надлежащих выплат военнослужащим, полицейским и другим лицам, участвующим в боевых действиях.

Минобороны и другие ведомства сектора безопасности и обороны должны провести инвентаризацию действующего законодательства. На основе этого следует подать предложения по изменениям, которые позволят высвободить ресурсы в пределах предельных показателей расходов.

Эти средства планируется направить на финансирование неотложных нужд в 2026 году.

