Война с Россией Как может закончиться война в Украине: на Западе спрогнозировали два варианта
Как может закончиться война в Украине: на Западе спрогнозировали два варианта

Два возможных сценария завершения войны в Украине предполагают сохранение суверенитета или риск превращения страны в российский протекторат.

18 августа 2025, 11:00
Автор:
avatar

Slava Kot

The Wall Street Journal проанализировал ситуацию и определил два возможных сценария завершения войны в Украине. Согласно прогнозу на войну от американского издания, Украину ожидает возможное сохранение независимости страны, или же риск ее фактической потери.

Как может закончиться война в Украине: на Западе спрогнозировали два варианта

Как закончится война. Фото из открытых источников

Первый сценарий окончания войны

По прогнозу на войну от WSJ, самый оптимистичный вариант предполагает, что Украина сохранит независимость и контроль над большей частью территории, даже если границы останутся сокращенными. В этом случае Россия удержит только оккупированные на сегодняшний день районы, хотя Кремль и дальше стремится к контролю над всем Донбассом.

Такой сценарий можно сравнить с завершением Корейской войны в 1953 году, когда полуостров остался разделенным, а Южная Корея оказалась под международной защитой. Журналисты отмечают, что ключевым фактором станет позиция США. Европейские лидеры ожидают, что Вашингтон присоединится к гарантиям безопасности Украины, но роль Соединенных Штатов остается неопределенной.

Для Владимира Путина такой результат стал бы признаком поражения, ведь он не достиг бы стратегической цели, а именно полного контроля над Украиной.

Второй сценарий окончания войны

По мнению аналитиков, худший сценарий заключается не только в потере восточных и южных территорий Украины. Как указывает WSJ, главная угроза заключается в возможности третьего крупного вторжения после нападений 2014 и 2022 годов. Если украинское государство не сможет выдержать новый удар, Киев окажется под давлением Кремля и будет вынужден учитывать его требования по внутренней и внешней политике.

В таком случае Украина рискует превратиться в российский протекторат, что будет фактически означать конец ее европейских стремлений и демократического развития. Как подытоживает The Wall Street Journal, именно этого сценария окончания войны украинцы пытаются не допустить.

Источник: https://www.wsj.com/world/how-will-the-war-in-ukraine-end-two-scenarios-2bcc0d99
