Как может закончиться война в Украине: на Западе спрогнозировали два варианта

The Wall Street Journal проанализировал ситуацию и определил два возможных сценария завершения войны в Украине. Согласно прогнозу на войну от американского издания, Украину ожидает возможное сохранение независимости страны, или же риск ее фактической потери.

Как закончится война. Фото из открытых источников

Первый сценарий окончания войны

По прогнозу на войну от WSJ, самый оптимистичный вариант предполагает, что Украина сохранит независимость и контроль над большей частью территории, даже если границы останутся сокращенными. В этом случае Россия удержит только оккупированные на сегодняшний день районы, хотя Кремль и дальше стремится к контролю над всем Донбассом.

Такой сценарий можно сравнить с завершением Корейской войны в 1953 году, когда полуостров остался разделенным, а Южная Корея оказалась под международной защитой. Журналисты отмечают, что ключевым фактором станет позиция США. Европейские лидеры ожидают, что Вашингтон присоединится к гарантиям безопасности Украины, но роль Соединенных Штатов остается неопределенной.

Для Владимира Путина такой результат стал бы признаком поражения, ведь он не достиг бы стратегической цели, а именно полного контроля над Украиной.

Второй сценарий окончания войны

По мнению аналитиков, худший сценарий заключается не только в потере восточных и южных территорий Украины. Как указывает WSJ, главная угроза заключается в возможности третьего крупного вторжения после нападений 2014 и 2022 годов. Если украинское государство не сможет выдержать новый удар, Киев окажется под давлением Кремля и будет вынужден учитывать его требования по внутренней и внешней политике.

В таком случае Украина рискует превратиться в российский протекторат, что будет фактически означать конец ее европейских стремлений и демократического развития. Как подытоживает The Wall Street Journal, именно этого сценария окончания войны украинцы пытаются не допустить.

