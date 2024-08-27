Будет ли продолжаться война в 2025 году: СМИ узнали о планах Украины

Украина создает новые механизированные бригады. Это признак того, что руководство Украины не ожидает, что война России против Украины закончится в ближайшее время. Могут пройти месяцы, прежде чем первая из новых бригад будет готова к бою. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

ВСУ. Фото: из открытых источников

Militaryland, который внимательно следит за структурой украинских военных, получил фотографии, на которых якобы изображены стажеры новой 160-й механизированной бригады. Новые механизированные бригады будут обучаться в других странах и привлекать много новобранцев из украинцев, проживающих там.

Сообщается, что 160-я механизированная бригада учится в Польше. Создание новых бригад зависит от двух вещей: успешной мобилизации и продолжения иностранной поддержки военных усилий Украины. Мобилизация является источником комплектования новых бригад. Иностранные союзники, вероятно, предоставят основную часть своего тяжелого вооружения.

Формирование бригад происходит через три месяца после завершения предыдущего расширения армии. С осени прошлого года украинская армия сформировала 10 новых бригад: четыре механизированные, пять пехотных и егерскую.

Пехотные бригады самые легкие в комплектовании — они в основном ездят на грузовиках. Егерская бригада — это сила среднего веса, которая состоит из грузовиков и легкой бронированной техники. Механизированные бригады самые тяжелые: они ездят на гусеничной и колесной бронетехнике и обычно с ротой не менее десятка танков.

Непонятно, сколько бригад армия сейчас формирует и какие они будут. Их может быть 10.

"Может пройти шесть месяцев или больше, прежде чем новые бригады будут готовы к боевым действиям. Другими словами, это бригады 2025 года — части, которые могут воевать на четвертом году полномасштабной войны", — отмечает издание.

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