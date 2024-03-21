logo

BTC/USD

67055.92

ETH/USD

3530.67

LTC/USD

85.44

USD/UAH

39.20

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Будет ли новый ракетный удар по Киеву. К чему готовятся оккупанты
commentss НОВОСТИ Все новости

Будет ли новый ракетный удар по Киеву. К чему готовятся оккупанты

Российские захватчики готовят новый масштабный обстрел украинской столицы, об этом в эфире Radio NV заявил ветеран войны Алексей Гетьман. По его мнению, ракетный удар, который пережила столица сегодня, является разведкой боем

сегодня, 13:15
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Россия, вероятно, готовится нанести новый масштабный ракетный удар по украинской столице, заявил Алексей Гетьман.

Будет ли новый ракетный удар по Киеву. К чему готовятся оккупанты

Ракетный удар

По его словам, страна-агрессор впервые за 44 дня нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Разумеется, говорит эксперт, что за это время она сумела собрать более сотни ракет, однако использовала только 30 из них. То есть, подчеркнул Гетьман, по Киеву запустили гораздо меньше ракет, чем было у страны-агрессора.

Как считает Гетьман, логика в таких действиях есть. По его мнению, оккупанты 21 марта провели так называемую "разведку боем", чтобы проверить оборону столицы. Именно поэтому, добавляет ветеран войны, последующие обстрелы могут быть более мощными и массовыми.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 21 марта Россия выпустила по Киеву 31 ракету. Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, страна-агрессор для атаки на столицу использовала ракеты "Искандеры-М", "Кинжал" и крылатые ракеты Х-101/Х-555. По его информации, противовоздушная оборона сработала отлично и сбила все вражеские цели. Впрочем, обломки ракет все же повредили жилые районы столицы. Есть информация о 12 пострадавших.

На вражескую атаку отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что в результате российской атаки есть пострадавшие, которым оказали всю необходимую помощь. Кроме того, он призвал мировое сообщество отреагировать на враждебные действия оккупантов и передать Украине больше систем противовоздушной и противоракетной обороны. По его словам, у России нет таких ракет, которые могли бы обойти действие ЗРК Patriot и такие системы должны прикрывать небо над всей территорией Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nv.ua/ukraine/events/rossiya-vskore-snova-udarit-po-kievu-raketami-prognoz-getmana-novosti-ukrainy-50403013.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости