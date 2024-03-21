Будет ли новый ракетный удар по Киеву. К чему готовятся оккупанты

Россия, вероятно, готовится нанести новый масштабный ракетный удар по украинской столице, заявил Алексей Гетьман.

Ракетный удар

По его словам, страна-агрессор впервые за 44 дня нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Разумеется, говорит эксперт, что за это время она сумела собрать более сотни ракет, однако использовала только 30 из них. То есть, подчеркнул Гетьман, по Киеву запустили гораздо меньше ракет, чем было у страны-агрессора.

Как считает Гетьман, логика в таких действиях есть. По его мнению, оккупанты 21 марта провели так называемую "разведку боем", чтобы проверить оборону столицы. Именно поэтому, добавляет ветеран войны, последующие обстрелы могут быть более мощными и массовыми.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 21 марта Россия выпустила по Киеву 31 ракету. Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, страна-агрессор для атаки на столицу использовала ракеты "Искандеры-М", "Кинжал" и крылатые ракеты Х-101/Х-555. По его информации, противовоздушная оборона сработала отлично и сбила все вражеские цели. Впрочем, обломки ракет все же повредили жилые районы столицы. Есть информация о 12 пострадавших.

На вражескую атаку отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что в результате российской атаки есть пострадавшие, которым оказали всю необходимую помощь. Кроме того, он призвал мировое сообщество отреагировать на враждебные действия оккупантов и передать Украине больше систем противовоздушной и противоракетной обороны. По его словам, у России нет таких ракет, которые могли бы обойти действие ЗРК Patriot и такие системы должны прикрывать небо над всей территорией Украины.