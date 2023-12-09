Будет ли новое наступление: Кулеба рассказал, для чего Украина готовит новые бригады

Кремль не может реализовать свои планы по перегруппировке войск из-за продолжающегося вооруженного отпора украинских защитников широкомасштабной военной агрессии РФ. Путинский режим использовал бы остановку боев для подготовки нового нападения. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "The Wall Street Journal".

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

Глава МИД Украины уверен, что любое замораживание боевых действий сейчас просто даст российским захватчикам шанс перегруппироваться и подготовиться к новым активным военным кампаниям против Украины.

"Единственным результатом будет то, что Россия избавится от потерь и проблем, с которыми она столкнулась в Украине, и совершит новое нападение", — высказался Кулеба.

При этом министр сообщил о подготовке украинской стороной подразделений и частей к новым наступательным и оборонительным операциям на фронте.

"Мы настраиваем наши бригады на новые контрнаступательные и оборонные операции", — рассказал министр.

Такое заявление главы МИД Украины прозвучало на фоне озвученных в материале WSJ мнений неназванных западных экспертов, что если Украина и союзники смогут справиться со своими нынешними сложностями и продолжать поставлять припасы войскам, лучшим сценарием якобы стало бы усиление и наращивание возможностей ВСУ в следующем году.

Неуказанные западные стратеги считают, что ограниченное количество украинских военных могут сдерживать армию РФ, давая странам-членам НАТО время подготовить свежие подразделения ВСУ, расширить производство вооружений и пополнить арсеналы Сил обороны.

В материале также отмечается, что на недавней встрече НАТО обсуждались неудачи российских попыток прорвать оборону ВСУ, что разрушает ресурсы страны-агрессора в живой силе, технике и боеприпасах. Это потенциально может дать Украине лучшие перспективы вернуть инициативу на поле боя весной 2025 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — с каким кризисом столкнулись США: как может разрешиться вопрос по помощи Украине.



