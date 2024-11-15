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Будет еще больше украинских беженцев: о какой опасности предупреждает ООН

В ООН считают, что все будет зависеть от того, будет ли агрессор бить по энергетике Украины

сегодня, 15:10
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Кравцев Сергей

Приближение зимы и продолжающиеся атаки россиян на энергетическую инфраструктуру Украины могут спровоцировать новую волну массовых перемещений украинцев. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал координатор гуманитарной помощи ООН в Украине Маттиас Шмале, сообщает "Reuters".

Будет еще больше украинских беженцев: о какой опасности предупреждает ООН

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

"Реальная обеспокоенность заключается в том, что, если они снова нанесут удар по энергетическому сектору, это может стать переломным моментом... для дальнейших массовых перемещений как внутри страны, так и за ее пределами", — заявил представитель ООН.

Отмечается, что с начала войны в феврале 2022 года более 6 млн украинцев вынуждены были покинуть страну, а 3,6 миллиона стали внутренне перемещенными лицами. Ситуация усугубляется тем, что около 65% энергетической инфраструктуры Украины сейчас отключено из-за атак. В ООН считают, что эта цифра выше, чем в предыдущие зимы.

Для предотвращения гуманитарной катастрофы ООН и ее партнеры реализуют План зимнего реагирования, включающий доставку топлива и предметов первой необходимости.

"Также были созданы убежища, известные как "пункты несокрушимости", где жители могут согреться и выпить чаю", — добавил Шмале.

Особое беспокойство вызывает ситуация в зонах, близких к линии фронта, таких как Харьков и Херсон.

"Мы достигли около половины из 1,7 миллиона человек, которые нуждаются в помощи, но нехватка финансирования ограничивает наши усилия", — сообщил он.

Отмечается, что в этом году на гуманитарные нужды выделено 1,8 миллиарда долларов из необходимых 3,1 миллиарда, что меньше, чем в 2022 и 2023 годах.

Шмале призвал доноров не ослаблять поддержку Украины.

"Война еще не закончилась, и помощь остается критически важной", — подчеркнул он.

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