Будет еще больше украинских беженцев: о какой опасности предупреждает ООН

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Приближение зимы и продолжающиеся атаки россиян на энергетическую инфраструктуру Украины могут спровоцировать новую волну массовых перемещений украинцев. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал координатор гуманитарной помощи ООН в Украине Маттиас Шмале, сообщает "Reuters".
Украинские беженцы. Фото: из открытых источников
Отмечается, что с начала войны в феврале 2022 года более 6 млн украинцев вынуждены были покинуть страну, а 3,6 миллиона стали внутренне перемещенными лицами. Ситуация усугубляется тем, что около 65% энергетической инфраструктуры Украины сейчас отключено из-за атак. В ООН считают, что эта цифра выше, чем в предыдущие зимы.
Для предотвращения гуманитарной катастрофы ООН и ее партнеры реализуют План зимнего реагирования, включающий доставку топлива и предметов первой необходимости.
Особое беспокойство вызывает ситуация в зонах, близких к линии фронта, таких как Харьков и Херсон.
Отмечается, что в этом году на гуманитарные нужды выделено 1,8 миллиарда долларов из необходимых 3,1 миллиарда, что меньше, чем в 2022 и 2023 годах.
Шмале призвал доноров не ослаблять поддержку Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — удастся ли вскоре решить вопрос с ударами "Шахедов" по Украине: прогноз британской разведки.
Новости