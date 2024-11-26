Правительство Великобритании недавно передало Украине новую партию дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Передача состоялась до решения Лондона отменить ограничения для ВСУ на использование данного вооружения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Удар по России. Фото: из открытых источников

По информации западного информационного агентства, Storm Shadow были отправлены Киеву до недавнего решения Соединенных Штатов Америки и Британии разрешить Украине запускать дальнобойные ракеты по целям в России.

Как рассказали Bloomberg лица, ознакомленные с этим вопросом, речь идет о передаче украинской стороне "десятков крылатых ракет Storm Shadow".

Между тем собеседники американского информагентства отказались сообщить, когда именно прибыли ракеты, или назвать точное количество, сославшись на вопросы безопасности.

Передача новой партии Storm Shadow для Украины со стороны Лондона состоялась впервые при премьерстве в Британии Кира Стармера, который обещал продолжать поддерживать Украину в отпоре военной агрессии России.

"Поставки, о которых публично не объявлялось, состоялись несколько недель назад и были заказаны после того, как у Киева закончились ракеты большой дальности", — рассказали Bloomberg лица на условиях анонимности.

Читайте также на портале "Комментарии" — следующий удар западными ракетами Украина может направить по Ростовской области. Там находится достаточно объектов, на которые могут нацелиться украинские военные. Об этом пишет "The Wall Street Journal".

Также издание "Комментарии" сообщало – ракеты Storm Shadow и разрешение на использование их для ударов по территории России не изменят ход войны в Украине. Такую оценку дал директор по военным наукам британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) Мэтью Севилл. Об этом пишет "The Times".



