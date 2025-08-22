Будет два уровня: Рютте раскрыл детали о гарантиях безопасности, которые представят Украине

Украина, Соединенные Штаты и страны Европейского Союза продолжают работу над такими гарантиями безопасности, чтобы российский диктатор Владимир Путин никогда даже не подумал нападать на Украину снова. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

"Важно то, что Украина, Соединенные Штаты и Европа работают вместе, совместно. И мы говорим о гарантиях безопасности. Мы договорились, что будет два слоя. На первом слое будет установление какого-то мирного соглашения или прекращение огня, или сочетание того и другого", — заявил он.

По словам Рютте, первый слой будет для того, чтобы максимально усилить Силы Украины.

"Чтобы они могли выдержать любые трудности. И второй слой — это то, что предоставят Соединенные Штаты и Европа. Над этим мы, собственно, работаем", — добавил он.

Генсек НАТО напомнил, что Будапештский меморандум и минские переговоры не привели к настоящим гарантиям.

"Новые наши гарантии не должны быть такими. Мы работаем вместе, Украина, Европа и Соединенные Штаты, чтобы такие были гарантии, такого уровня, чтобы Владимир Путин, сидя в Москве, никогда даже не подумал нападать на Украину снова", — акцентировал Рютте.

