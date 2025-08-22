Будет два уровня: Рютте раскрыл детали о гарантиях безопасности, которые представят Украине

Рубрики
Украина, Соединенные Штаты и страны Европейского Союза продолжают работу над такими гарантиями безопасности, чтобы российский диктатор Владимир Путин никогда даже не подумал нападать на Украину снова. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Марк Рютте. Фото: из открытых источников
По словам Рютте, первый слой будет для того, чтобы максимально усилить Силы Украины.
Генсек НАТО напомнил, что Будапештский меморандум и минские переговоры не привели к настоящим гарантиям.
Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне активизации переговорного кейса параллельно вновь стала актуальной тема гарантий безопасности для Украины. Так, издание Reuters со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что военные планировщики США и НАТО уже начали нарабатывать несколько вариантов гарантий безопасности для Украины после завершения войны. Почему Украине очень важно получить надежные гарантии безопасности не только от Европы, но и от США? Может ли решительность партнеров Киева в том, чтобы предоставить надежные гарантии безопасности Украине в конце концов повлиять на РФ, сделать ее более сговорчивой и склонной к компромиссам? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.