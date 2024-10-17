"Будет большой ошибкой": президент Литвы прокомментировал план победы Зеленского

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в плане победы, представленном президентом Украины Владимиром Зеленским, нет никакой новой информации для Запада. По его словам, единственное, что нужно для его реализации, это решительность международных партнеров.



Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото из открытых источников

Как сообщает "Интерфакс-Украина", перед началом заседания Европейского совета Гитанас Науседа прокомментировал план победы Зеленского.

"Если я смотрю на этот план, я вижу меры и решения, которые мы, западное сообщество, не смогли реализовать в течение последних месяцев и даже лет. В первую очередь, приглашение в НАТО", — сказал Науседа.

Президент Литвы также отреагировал на другие пункты плана победы, предусматривающие удары по территории России, в частности, дальнобойным оружием Запада. По его словам, некоторые западные союзники "не способны это реализовать" и принять решение о помощи Украине. Однако Науседа подчеркнул, что у плана победы нет проблем и он возможен для реализации.

"В плане Зеленского нет ничего нового, и я не вижу никаких больших проблем, которые есть. Это только о нашей воле и наших обязательствах поддержать Украину. И будет большой ошибкой думать, что наша нерешительность — лучший путь деэскалации. Я думаю, что это абсолютно наоборот. Наша нерешительность – это лучший и прямой путь к эскалации", — сказал Науседа.

Литовский лидер добавил, что увеличение поддержки Украины сделает ее успешной и заставит российского диктатора Владимира Путина пойти на переговоры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции генсека НАТО Марка Рютте на план победы Зеленского.

Также "Комментарии" писали, что в США сделали решительное заявление, в котором указали, что Китай сделал свой выбор в войне.