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Slava Kot
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в плане победы, представленном президентом Украины Владимиром Зеленским, нет никакой новой информации для Запада. По его словам, единственное, что нужно для его реализации, это решительность международных партнеров.
Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото из открытых источников
Как сообщает "Интерфакс-Украина", перед началом заседания Европейского совета Гитанас Науседа прокомментировал план победы Зеленского.
Президент Литвы также отреагировал на другие пункты плана победы, предусматривающие удары по территории России, в частности, дальнобойным оружием Запада. По его словам, некоторые западные союзники "не способны это реализовать" и принять решение о помощи Украине. Однако Науседа подчеркнул, что у плана победы нет проблем и он возможен для реализации.
Литовский лидер добавил, что увеличение поддержки Украины сделает ее успешной и заставит российского диктатора Владимира Путина пойти на переговоры.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции генсека НАТО Марка Рютте на план победы Зеленского.
Также "Комментарии" писали, что в США сделали решительное заявление, в котором указали, что Китай сделал свой выбор в войне.
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