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"Будет большой ошибкой": президент Литвы прокомментировал план победы Зеленского

Гитанас Науседа призывает поддержать Украину.

сегодня, 11:30
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Автор:
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Slava Kot

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в плане победы, представленном президентом Украины Владимиром Зеленским, нет никакой новой информации для Запада. По его словам, единственное, что нужно для его реализации, это решительность международных партнеров.

"Будет большой ошибкой": президент Литвы прокомментировал план победы Зеленского

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото из открытых источников

Как сообщает "Интерфакс-Украина", перед началом заседания Европейского совета Гитанас Науседа прокомментировал план победы Зеленского.

"Если я смотрю на этот план, я вижу меры и решения, которые мы, западное сообщество, не смогли реализовать в течение последних месяцев и даже лет. В первую очередь, приглашение в НАТО", — сказал Науседа.

Президент Литвы также отреагировал на другие пункты плана победы, предусматривающие удары по территории России, в частности, дальнобойным оружием Запада. По его словам, некоторые западные союзники "не способны это реализовать" и принять решение о помощи Украине. Однако Науседа подчеркнул, что у плана победы нет проблем и он возможен для реализации.

"В плане Зеленского нет ничего нового, и я не вижу никаких больших проблем, которые есть. Это только о нашей воле и наших обязательствах поддержать Украину. И будет большой ошибкой думать, что наша нерешительность — лучший путь деэскалации. Я думаю, что это абсолютно наоборот. Наша нерешительность – это лучший и прямой путь к эскалации", — сказал Науседа.

Литовский лидер добавил, что увеличение поддержки Украины сделает ее успешной и заставит российского диктатора Владимира Путина пойти на переговоры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции генсека НАТО Марка Рютте на план победы Зеленского.

Также "Комментарии" писали, что в США сделали решительное заявление, в котором указали, что Китай сделал свой выбор в войне.



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