Будем следить за каждым. Военный жестко предупредил ВР о голосовании за мобилизацию

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Ткачик Олеся
Ожидается, что народные депутаты будут рассматривать законопроект о мобилизации во втором чтении уже 10 апреля. Как отметил военный Кирилл Сазонов в Фейсбуке, вокруг законопроекта о мобилизации происходит "хрень и саботаж", депутаты играются правками, как военные коты с гильзами. При этом, подчеркнул Сазонов, в первую очередь народные депутат думают не о военных, а о грядущих выборах и своих рейтингах. В этом случае законопроект о мобилизации для них превратился в символическую "раздачу гречки".
Кирилл Сазонов
Защитить решили, по его словам, и уклонистов, в надежде на то, что они в знак благодарности на выборах будут голосовать за них.
При этом Сазонов добавил, что если военные "проломаются", то оккупантам на рейтинги народных депутатов будет реально наплевать. Они на оккупированных территориях даже никого спрашивать не будут, проведут мобилизацию и отправят всех штурмовать Париж и Берлин.
Сазонов отметил, что парням на фронте нужно отдохнуть, они месяцами сидят на позициях, не могут ни полноценно выспаться, ни даже нормально есть. Понятно, что в таких условиях их боеспособность снижается.
По его словам, военные будут тщательно следить за тем, кто как голосовал за законопроект о мобилизации, кто – "за", кто – "против", кто – "воздержался", а кто вообще не пришел в парламент.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ближайшее время народные депутаты собираются рассмотреть законопроект о мобилизации.
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Ігор
сегодня, 11:55
Ось вона сутність тероризму. Погрози і брехня. Ніхто нікого відправляти на штурми Берліну чи Парижу не буде. Навпаки навіть у розтрощеному під час нацистського захисту Маріуполі працюють іноземні компанії на відбудові. Тому якщо і пошлють то відбудовувати "захищене". Нікого вже цією брехнею і примарними обов'язками перед юдейцями не залякати і не обдурити.