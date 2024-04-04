Будем следить за каждым. Военный жестко предупредил ВР о голосовании за мобилизацию

Ожидается, что народные депутаты будут рассматривать законопроект о мобилизации во втором чтении уже 10 апреля. Как отметил военный Кирилл Сазонов в Фейсбуке, вокруг законопроекта о мобилизации происходит "хрень и саботаж", депутаты играются правками, как военные коты с гильзами. При этом, подчеркнул Сазонов, в первую очередь народные депутат думают не о военных, а о грядущих выборах и своих рейтингах. В этом случае законопроект о мобилизации для них превратился в символическую "раздачу гречки".

Кирилл Сазонов

"Депутаты думают о рейтингах. А кто там у нас избиратель потенциальный, а вот эта категория. А давайте их защитим от мобилизации, и они за нас проголосуют" , — отметил Сазонов.

Защитить решили, по его словам, и уклонистов, в надежде на то, что они в знак благодарности на выборах будут голосовать за них.

При этом Сазонов добавил, что если военные "проломаются", то оккупантам на рейтинги народных депутатов будет реально наплевать. Они на оккупированных территориях даже никого спрашивать не будут, проведут мобилизацию и отправят всех штурмовать Париж и Берлин.

Сазонов отметил, что парням на фронте нужно отдохнуть, они месяцами сидят на позициях, не могут ни полноценно выспаться, ни даже нормально есть. Понятно, что в таких условиях их боеспособность снижается.

"Пополнение нужно. Просто чтобы пацаны в окопах и за плашетами чаще меняли друг друга, полноценно отдыхали и могли избежать роковых ошибок от усталости. Депутаты, вы всегда можете заменить любую категорию лично или с семьями здесь. Пополнению будем рады, всему научим" , — подчеркнул Сазонов.

По его словам, военные будут тщательно следить за тем, кто как голосовал за законопроект о мобилизации, кто – "за", кто – "против", кто – "воздержался", а кто вообще не пришел в парламент.

"Мы тоже будем внимательно следить — кто и как голосует, а кого на голосовании не будет. Пофамильно. Запомним", — добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ближайшее время народные депутаты собираются рассмотреть законопроект о мобилизации.



