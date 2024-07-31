Будем надеяться, что речь идет об этом лете: эксперт о перспективе получения F-16

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Ткачик Олеся
Западные СМИ сообщают, что первые американские истребители F -16 поступят в Украину до конца лета. При этом, как отметил в эфире Radio NV главный редактор Defense Express Олег Катков в этом вопросе действительно очень трудно быть оптимистом.
F-16
Он напомнил, что Украине обещали предоставить истребители зимой, потом говорили о первом квартале, о начале весны, далее о лете.
При этом эксперт отметил, что ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Украине нужно хотя бы 128 американских истребителей. Впрочем, по словам эксперта, в ближайшей перспективе наше государство может получить всего 10-20 самолетов.
Катков отметил, что Украине пообещали предоставить американские истребители Нидерланды, Бельгия, Дания и Норвегия. Совокупно они должны доставить всего 79 самолетов. При этом, добавил эксперт, поставки будут растянуты по времени. К примеру, Бельгия сообщила, что предоставит свои F -16 до 2028 года.
Кроме того, он скептически отнесся к идее, что Соединенные Штаты могут передать дополнительные F-16 Украине. Он предполагает, что на практике этого не произойдет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что те несколько F -16, которые могут поступить в Украину, будут "золотыми" в использовании и обслуживании.
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Донбас
сегодня, 18:06
Ха, і шо це змінить? Як здавали село за селом, так і будуть здавати. Завтра напишуть, що ворог просунунувся і післязавтра і через місяць буде теж саме. Як разворовували зелені виблядки допомогу, так і разворовують. При цій бандерівській владі, з цим просроченим клоуном перемоги ніколи не буде, ось подиветесь.
Ігор
сегодня, 17:29
Взагалі, той мотлох, був би непоганим муляжем та донором запчастин.