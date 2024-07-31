Будем надеяться, что речь идет об этом лете: эксперт о перспективе получения F-16

Западные СМИ сообщают, что первые американские истребители F -16 поступят в Украину до конца лета. При этом, как отметил в эфире Radio NV главный редактор Defense Express Олег Катков в этом вопросе действительно очень трудно быть оптимистом.

F-16

Он напомнил, что Украине обещали предоставить истребители зимой, потом говорили о первом квартале, о начале весны, далее о лете.

"До конца лета остался один месяц, поэтому будем надеяться, что речь идет об этом лете", — сказал Катков.

При этом эксперт отметил, что ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Украине нужно хотя бы 128 американских истребителей. Впрочем, по словам эксперта, в ближайшей перспективе наше государство может получить всего 10-20 самолетов.

"Даже не полсотни, которые ничего не изменят. Нужно гораздо больше", — подчеркнул он.

Катков отметил, что Украине пообещали предоставить американские истребители Нидерланды, Бельгия, Дания и Норвегия. Совокупно они должны доставить всего 79 самолетов. При этом, добавил эксперт, поставки будут растянуты по времени. К примеру, Бельгия сообщила, что предоставит свои F -16 до 2028 года.

"То есть ни о какой краткосрочной перспективе, каким образом набрать соответствующее количество машин, речь не идет", – говорит Катков.

Кроме того, он скептически отнесся к идее, что Соединенные Штаты могут передать дополнительные F-16 Украине. Он предполагает, что на практике этого не произойдет.

"Даже если была бы какая-то другая позиция, более мягкая в Вашингтоне, они не могут [это сделать], потому что сейчас в США критическая нехватка самой авиации. Конгресс против списания машин. И то, что они списывают, это уже тот хлам. , который даже не всегда годится для того, чтобы быть мишенью", — подытожил Катков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что те несколько F -16, которые могут поступить в Украину, будут "золотыми" в использовании и обслуживании.



