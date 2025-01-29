Будем массово уничтожать россиян: какое оружие Финляндия разработала для Украины

Финская компания Insta представит на SecD Day беспилотник Steel Eagle увеличенного радиуса действия. Он был разработан для Украины совместно с украинскими специалистами. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Yle".

Дроны. Фото: из открытых источников

По данным издания, новый дрон оснащен пропеллером, разработанным украинцами, и системой радиосигналов для управления. Беспилотник обладает функцией передачи данных.

Оператор управляет дроном через очки. При этом в очках есть режим "первого лица", что позволяет пользователю наблюдать за окружающей средой с точки зрения дрона.

Также дрон может нести на себе веерный заряд со стальными и вольфрамовыми шариками. Эти пули могут пробить крышу обычного или легкобронированного автомобиля с высоты нескольких десятков метров.

Однако на самом деле заряд дрона предназначен для уничтожения пехоты. Если бы солдаты находились на территории размером с футбольное поле, трех дронов с такими зарядами хватило бы, чтобы убить или ранить их.

Новое устройство имеет большой радиус действия и усиленные средства радиоэлектронной борьбы.

С начала полномасштабной войны Украина существенно нарастила объемы оборонного производства, включая выпуск дронов, артиллерийских снарядов и другого вооружения.

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