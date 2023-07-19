Буданов заявил об успешной операции в Крыму

Руководитель главного управления разведки Украины Кирилл Буданов отреагировал на утренние взрывы в оккупированном Крыму. По его словам, украинские спецподразделения провели успешную операцию на полуострове. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram Буданова.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Утром, 19 июля, подконтрольные Кремлю СМИ на территории Крыма известили об ударах по военному полигону. Согласно информации российских СМИ, атака нанесена тремя воздушными объектами, однако неизвестно, были ли удары совершены беспилотниками или ракетами.

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Руководитель ГУР Кирилл Буданов отреагировал на эти сообщения.

"Проведена успешная операция в оккупированном Крыму. Враг скрывает масштабы нанесенного ущерба и количество потерь в живой силе", — написал Буданов.

Глава украинской разведки поблагодарил украинских патриотов за дополнительную информацию и видео об успешной совместной работе ГУР и ВСУ.

Серия взрывов была зафиксирована на Старокрымском полигоне у села Кринички в Кировском районе Крымского полуострова. Оккупационные власти Крыма известили, что из-за взрывов на полигоне было эвакуировано около двух тысяч человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 17 июля на Крымском мосту произошли взрывы. Кремль отреагировал и обвинил Украину в террористических действиях. На инцидент также ответил бывший президент РФ Дмитрий Медведев, пригрозивший атаками по гражданским в Украине.

Также "Комментарии" писали, что один из крупнейших союзников России не согласился признать Крым и Донбасс частью территорий Российской Федерации и раскритиковал РФ.