Буданов заявил, что Россия готовится бить ракетами "Калибр": подсчитано их количество

После длительной паузы ракет "Калибр", Россия вскоре может начать снова активно их использовать для массированных ракетных ударов по Украине, заявил Буданов. Портал Defense Express подсчитал количество ракет "Калибр", которую могла накопить Россия.



Российская крылатая ракета "Калибр". Фото из открытых источников

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия больше года не применяла ракеты "Калибр" для ударов по энергетическим объектам в Украине, а заменяла эти ракеты на менее точные Х-101. Однако запасы последних значительно сократились, поэтому глава ГУР прогнозирует, что Россия начнет использовать более точные ракеты "Калибр".

Портал Defense Express установил, что Россия могла накопить около 245-285 ракет "Калибр". Такие выводы были установлены благодаря заявлению представителя ГУР Вадима Скибицкого, который в ноябре указал на количество ракет в РФ – 165. За эти несколько месяцев Россия производила около 20-35 ракет, поэтому дополнительно могла накопить еще около 80-120 ракет.

Сам Буданов не указал на количество российских ракет "Калибр", однако пояснил, что Кремль и дальше готов продолжать войну.

Ракета "Калибр" — это крылатая противокорабельная ракета, попавшая на вооружение РФ в 2012 году. В зависимости от модификаций ракета может весить от 1300 до 2300 кг, а длина составляет 6,2-8,9 метра. Ракета развивает скорость до 2,9 Маха и летит на высоте 50-150 метров. Цена одной ракеты "Калибр" оценивается в миллион долларов.

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