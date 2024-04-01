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Буданов заявил, что Россия готовится бить ракетами "Калибр": подсчитано их количество

Украина может столкнуться с новой волной российских ракетных атак, в частности, крылатыми ракетами "Калибр", которые Россия долгое время почти не использовала и накапливала для будущих ударов.

сегодня, 08:48
Автор:
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Slava Kot
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После длительной паузы ракет "Калибр", Россия вскоре может начать снова активно их использовать для массированных ракетных ударов по Украине, заявил Буданов. Портал Defense Express подсчитал количество ракет "Калибр", которую могла накопить Россия.

Буданов заявил, что Россия готовится бить ракетами "Калибр": подсчитано их количество

Российская крылатая ракета "Калибр". Фото из открытых источников

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия больше года не применяла ракеты "Калибр" для ударов по энергетическим объектам в Украине, а заменяла эти ракеты на менее точные Х-101. Однако запасы последних значительно сократились, поэтому глава ГУР прогнозирует, что Россия начнет использовать более точные ракеты "Калибр".

Портал Defense Express установил, что Россия могла накопить около 245-285 ракет "Калибр". Такие выводы были установлены благодаря заявлению представителя ГУР Вадима Скибицкого, который в ноябре указал на количество ракет в РФ – 165. За эти несколько месяцев Россия производила около 20-35 ракет, поэтому дополнительно могла накопить еще около 80-120 ракет.

Сам Буданов не указал на количество российских ракет "Калибр", однако пояснил, что Кремль и дальше готов продолжать войну.

Ракета "Калибр" — это крылатая противокорабельная ракета, попавшая на вооружение РФ в 2012 году. В зависимости от модификаций ракета может весить от 1300 до 2300 кг, а длина составляет 6,2-8,9 метра. Ракета развивает скорость до 2,9 Маха и летит на высоте 50-150 метров. Цена одной ракеты "Калибр" оценивается в миллион долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Франция меняет свою военную политику ради Украины.

Также "Комментарии" писали о реакции СБУ на заявление МИД РФ, в котором Россия обвиняет Украину в причастности к терактам, в частности в Москве.



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Источник: https://defence-ua.com/news/jakscho_rf_gotujetsja_biti_po_ukrajini_raketami_kalibr_to_skilki_tsih_kr_mozhe_buti-14903.html
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