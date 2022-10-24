Буданов рассказал, почему России не удастся погрузить Украину в темноту и холод

Россия совершает акты терроризма в войне против Украины, но он уверен: ей не удастся полностью лишить украинцев отопления и электроэнергии. Как передает портал "Комментарии", такое мнение руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов высказал в интервью изданию "УП".

Кирилл Буданов. Фото: УП

Смена тактики России в войне против Украины вызвана тем, что в Кремле посчитали, что смогут доиться выполн6екния поставленных задач, если массированными обстрелами всей территории Украины вызовут панику, страх, неуверенность в завтрашнем дне.

"Паника и страх – это главное оружие террора", – заявил Буданов.

Глава ГУР считает, что россияне пытаются нанести серьезный ущерб украинскому энергетическому сектору и прекратить экспорт электроэнергии из Украины, чтобы нанести еще и экономический удар.

"Как они говорят, погрузить Украину в сплошную темноту и холодную зиму – это их мечта. Но, поверьте, этого не произойдет, все наши службы работают соответствующим образом, и их мечты не осуществятся. Осложнения действительно есть, но критического пока ничего нет", – заявил Кирилл Буданов.

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