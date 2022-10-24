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Буданов рассказал, почему России не удастся погрузить Украину в темноту и холод

Кирилл Буданов считает, что план Кремля - погрузить Украину в темноту и холод, но этого не произойдет

сегодня, 09:32
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Автор:

Кравцев Сергей

Россия совершает акты терроризма в войне против Украины, но он уверен: ей не удастся полностью лишить украинцев отопления и электроэнергии. Как передает портал "Комментарии", такое мнение руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов высказал в интервью изданию "УП".

Буданов рассказал, почему России не удастся погрузить Украину в темноту и холод

Кирилл Буданов. Фото: УП

Смена тактики России в войне против Украины вызвана тем, что в Кремле посчитали, что смогут доиться выполн6екния поставленных задач, если массированными обстрелами всей территории Украины вызовут панику, страх, неуверенность в завтрашнем дне. 

"Паника и страх – это главное оружие террора", – заявил Буданов. 

Глава ГУР считает, что россияне пытаются нанести серьезный ущерб украинскому энергетическому сектору и прекратить экспорт электроэнергии из Украины, чтобы нанести еще и экономический удар.                                                                                          

"Как они говорят, погрузить Украину в сплошную темноту и холодную зиму – это их мечта. Но, поверьте, этого не произойдет, все наши службы работают соответствующим образом, и их мечты не осуществятся. Осложнения действительно есть, но критического пока ничего нет", – заявил Кирилл Буданов.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Институте изучения войны рассказали, зачем Шойгу звонил министрам обороны западных государств.




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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/10/24/7373186/
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