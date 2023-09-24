Буданов рассказал о «сигнале» для Пригожина

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов рассказал о своей реакции на мемы, где украинский генерал-лейтенант подает сигнал для Пригожина о начале бунта против Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой интервью Буданова для The Drive.



Буданов о меме с Пригожиным. Фото из открытых источников

Издание указывает, что в начале полномасштабного вторжения России о главе ГУР Буданове никто не знал за пределами Украины, однако теперь украинский генерал широко известен в мире, в том числе и из-за мемов. Поэтому у него спросили, как он относится к таким шуткам.

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При ответе Буданов улыбнулся и заметил, что не имеет влияния на такие действия, однако вспомнил мэм, который его больше всего удивил. Это была серия из нескольких изображений, где Буданов говорит Пригожину, что он получит определенный знак. На следующем изображении российский лидер ЧВК "Вагнер" удивляется и спрашивает, что это будет за знак. Дальше появляется фото Буданова, где он с новой прической. Мем стал особенно популярен, ведь в те дни Пригожин начал свой мятеж и поход на Москву.

"Это было то, что я действительно запомнил", – говорит Кирилл Буданов.





Кроме этого, внимание также привлекают фотографии Буданова в его кабинете. Например, картина с совой, которая держит летучую мышь. Это не случайный рисунок, ведь летучая мышь – это символ русской разведки, а совы принадлежат к группе животных, которые охотятся на летучих мышей.



Ранее портал "Комментарии" сообщал о Буданове, который рассказал, что огорчит Путина.

Также "Комментарии" писали, что Украина "поздравила" Курск с Днем города, а именно ударом беспилотника по зданию ФСБ.