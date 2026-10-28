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Буданов раскрыл громкий инсайд о скандале с Виткоффом: что на самом деле произошло в США

Буданов отрицал обнародованную информацию о ходе переговоров и предупредил об информационных атаках

28 октября 2026, 12:55
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Клименко Елена

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов опроверг информацию о якобы споре со специальным представителем президента США Стивом Виткоффом во время переговоров. Он заявил, что сообщения о деталях общения не соответствуют действительности и обратил внимание на информационные атаки, направленные против мирного процесса.

Буданов раскрыл громкий инсайд о скандале с Виткоффом: что на самом деле произошло в США

Фото: из открытых источников

"Относительно, будто инсайдов о деталях общения — информация не соответствует действительности, такого просто не было. Сейчас мы наблюдаем информационные атаки на переговорный процесс. Важно сохранять холодный ум и помнить о нашей ключевой цели — устойчивом мире для Украины. Делаем все для этого", – заявил руководитель Офиса президента.

Ранее французское издание Le Monde опубликовало материал о возможных экономических договоренностях между США, Украиной и Россией по окончании войны. По информации журналистов, представители американского президента Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время встречи с украинской делегацией 9 октября поднимали вопрос возобновления транзита российских нефти и газа в Европу.

Переговоры, как отмечает издание, прошли в гольф-клубе Шелл-Бей в Галландейл-Бич. Американская сторона представила концепцию регионального плана экономического процветания, который мог бы охватывать Украину, европейские страны и Россию.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина и президент США Дональд Трамп соглашаются в необходимости завершить российско-украинскую войну, однако имеют разные взгляды на то, как этого достичь. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина лучше понимает менталитет российского диктатора Владимира Путина и общества, живущего под его властью.



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