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Буданов розкрив гучний інсайд про скандал з Віткоффом: що насправді відбулося у США

Буданов заперечив оприлюднену інформацію про перебіг переговорів і попередив про інформаційні атаки

28 жовтня 2026, 12:55
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Клименко Елена

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заперечив інформацію про нібито суперечку зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом під час переговорів. Він заявив, що повідомлення про деталі спілкування не відповідають дійсності, та звернув увагу на інформаційні атаки, спрямовані проти мирного процесу.

Буданов розкрив гучний інсайд про скандал з Віткоффом: що насправді відбулося у США

Фото: з відкритих джерел

"Щодо, начебто інсайдів про деталі спілкування — інформація не відповідає дійсності, такого просто не було. Зараз ми спостерігаємо інформаційні атаки на переговорний процес. Важливо зберігати холодний розум і пам'ятати про нашу ключову мету — стійкий мир для України. Робимо все для цього", — заявив керівник Офісу президента. 

Раніше французьке видання Le Monde опублікувало матеріал про можливі економічні домовленості між США, Україною та Росією після завершення війни. За інформацією журналістів, представники американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час зустрічі з українською делегацією 9 жовтня порушували питання відновлення транзиту російських нафти й газу до Європи.

Переговори, як зазначає видання, відбулися в гольф-клубі Шелл-Бей у Галландейл-Біч. Американська сторона нібито представила концепцію регіонального плану економічного процвітання, який міг би охоплювати Україну, європейські країни та Росію.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна та президент США Дональд Трамп погоджуються в необхідності завершити російсько-українську війну, однак мають різні погляди на те, як цього досягти. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна краще розуміє менталітет російського диктатора Володимира Путіна та суспільства, яке живе під його владою.  



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