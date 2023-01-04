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Буданов порезал на кусочки «Россию»

Главный украинский разведчик на свой День рождения разрезал на кусочки "карту России"

сегодня, 20:49
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Автор:

Моесеенко Валентина

На 37-летие шефа сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины подарили Кириллу Буданову торт с изображением карты Российской Федерации, вспомнив висящую в его кабинете. Буданов, конечно, разрезал торт на кусочки, пишут "Комментарии" со ссылкой на ТСН.

Буданов порезал на кусочки «Россию»

Руководитель ГУР воткнул нож в карту РФ и порезал

Сладкий подарок представили с пожеланием победного года на всех фронтах. А чуть раньше сам глава ГУР заявил, что 2023 год станет годом победы. Но к ней нужно очень хорошо подготовиться.

"Потому что после этого будет много событий, к которым нужно подготовиться сейчас. Потому что вопрос, как дальше мы будем жить, если вернем эти территории, которые 9 лет были под оккупацией. Я убежден, что этот год станет годом победы", — отметил он.

Что касается карты, висящей в кабинете руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, то он объяснял, что эта карта появилась в его кабинете в начале марта. Он подчеркнул, что сейчас россияне начали серьезно к этому относиться и бояться будущего: "Единственное, что я могу сказать по этому поводу:  не мы им приготовили такое участие, это они сами себя довели до этого".

Как писали "Комментарии", карту, которую идеологические приспешники кремлевского вождя заметили в кабинете начальника украинской разведки Кирилла Буданова, назвали смертельно опасной вещьюКарта, которая, скорее всего, призвана потролить оккупанта, после поражения россиян в Украине выглядит так: Курская и Белгородская области должны отойти к Украине, Калининградская — Германии, Карелия — Финляндии, а Курильские острова — Японии. Соответственно Россия развалится на несколько больших частей.



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