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Буданов отреагировал на "арест" от РФ

Кирилл Буданов с иронией заявил, что ему лично приятно было услышать такую новость

сегодня, 16:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов весьма иронично отреагировал на свой "заочный арест" в России и пообещал работать еще лучше над отпором оккупантам. Как передает портал "Комментарии", своим мнение он поделился в разговоре с журналистом "УП".

Буданов отреагировал на "арест" от РФ

Кирилл Буданов. Фото: УП

"Вы знаете, сколько времени уже работаю и как-то неудобно было, что по мне никаких решений там не было. Мне приятно. Это хороший показатель нашей работы, обязуюсь работать еще лучше", – заявил Кирилл Буданов.


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Напомним, сегодня ряд российских пропагандистских СМИ обнародовал информацию о том, что российский суд заочно арестовал главу Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова по делу о "теракте" на Керченском мосту. Сообщалось, что россияне планируют объявить его в международный розыск.                                                                    

Читайте также на портале "Комментарии" — Столтенберг рассказал, какое решение приняли страны НАТО по членству Украины в альянсе.

Также издание "Комментарии" сообщало — группа американских сенаторов от Республиканской партии (19 человек) написали открытое письмо президенту США Джо Байдену, призвав прекратить военные поставки Украине в их нынешнем виде. По их мнению, следует поощрять мирные переговоры, которые бы привели к прекращению военных действий. О чём говорит такое обращение? Как фактор российско-украинской войны будет использоваться в избирательной кампании, которая, похоже, уже набирает обороты в США, хоть выборы состоятся лишь в ноябре 2024-го? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/04/21/7398888/
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