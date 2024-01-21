Буданов о смерти Пригожина: нет никакого доказательства

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что нет проверенных доказательств смерти лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью руководителя ГУР для издания Financial Times.



Кирилл Буданов о смерти Пригожина. Фото из открытых источников

В ходе разговора Кирилл Буданов отметил, что не "спешит с выводами" о смерти Евгения Пригожина. Украинский разведчик объясняет, что российские власти отрицают причастность к возможному убийству главы ЧВК "Вагнер" и указывают якобы на экспертизу, доказавшую гибель Пригожина. Однако Буданов отмечает, что тело российского боевика так и не было показано публике.

"Я не говорю, что он не умер или что он мертв. Я говорю, что нет ни одного доказательства того, что он мертв", – пояснил Буданов.

Также глава ГУР отреагировал на слухи о расформировании "Группы Вагнера". По словам Буданова, эта группировка боевиков до сих пор существует.

Напомним, что 23 августа в Тверской области на территории РФ разбился самолет с руководством ЧВК "Вагнер", в том числе и Евгением Пригожиным. Это произошло через два месяца после бунта Пригожина и его похода на Кремль, который затем был остановлен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина отреагировали на версию о том, что ФСБ стоит за убийством Пригожина.

Также "Комментарии" писали, что военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что Путин возможно обеспокоен ростом силы одного из своих министров, который имеет амбиции стать президентом России. По его словам, этот российский министр может быть более опасным для президента РФ, чем Евгений Пригожин.