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Буданов назвал вероятных преемников Путина

По словам Буданова, есть несколько вполне реальных кандидатов

сегодня, 16:00
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Автор:

Лиля Воробьева

За место главы Кремля обострилась серьезная борьба в России. Это стало ощутимо после легализации аннексии 4 областей Украины. Такое заявление во время интервью УП сделал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Буданов назвал вероятных преемников Путина

Кирилл Буданов (фото из открытых источников)

Буданов считает, что преемником Путина видит сейчас себя тот, кто сегодня помогает ему реализовывать все попытки захвата украинской территории, а именно первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Все остальные кандидатуры маловероятны.

Журналист УП заявил, что в украинских политических кругах говорят, что на место Путина "метит" заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, а еще — сын секретаря Совбеза России Николая Патрушева Дмитрий Патрушев, занимающий должность министра сельского хозяйства в РФ.

"Медведев – без шансов. А что касается сына Патрушева, то его хочет видеть президентом прежде всего его отец. Это самый главный, кто хочет этого. Есть ли у Патрушева шансы? Гипотетически есть. Но он там не один. Видит себя в кресле Кириенко" , – рассказал Буданов.

Однако перечислять всех остальных кандидатов Буданов отказался.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Буданов рассказал , почему России не удастся погрузить Украину в темноту и холод. Россия совершает акты терроризма в войне против Украины, но он уверен: ей не удастся полностью лишить украинцев отопления и электроэнергии. Как передает портал "Комментарии", такое мнение руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Изменение тактики России в войне против Украины вызвано тем, что в Кремле считали, что смогут доиться до выполнения поставленных задач, если массовым обстрелом всей территории Украины вызовут панику, страх, неуверенность в завтрашнем дне.






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Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2022/10/24/7373160/
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