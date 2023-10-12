Буданов назвал "очень проблемного" для Украины российского разведчика: что о нем известно

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, наиболее опасным для Украины является российский разведчик Сергей Беседа. Он занимает должность начальника пятой службы ФСБ. Беседа "очень проблемный" для Украины. Об этом руководитель украинской военной разведки сказал, отвечая на вопросы журналиста УП.

Сергей Беседа (фото из открытых источников)

Как утверждает руководитель ГУР, после начала войны руководителя российской пятой службы ФСБ на время сняли с должности. Сергея Беседу задержали и отвезли в СИЗО. Но через некоторое время простили, и россиянин снова вернулся на должность. Сейчас он и его подельники разрабатывают различные спецоперации на территории нашей страны.

"В настоящее время он занимается своей работой, к сожалению, совсем не в пользу Украины. Активными операциями на территории Украины", — сообщил Кирилл Буданов.

Еще Буданов объяснил, что российская ГРУ больше направляет свои усилия на военную разведку. Так называемая 5-я служба ФСБ охотится на гражданских лиц, политиков, бизнесменов и т.д.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, когда Украина согласится на мирные переговоры с Россией. Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что дипломатия с Россией возможна, но после завершения войны. Во время интервью Буданова спросили, когда в войне придет время для мирных переговоров с Россией. Кирилл Буданов уточнил, что "просто переговоры в какой-то момент" или "заморозка конфликта" нельзя допускать.

Руководитель ГУР настаивает, что ни одна война в мире не закончилась без заключения договора об окончании войны. Однако Буданов добавляет, что Украина будет готова к таким переговорам по окончании войны.

